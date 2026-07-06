El Cauca es la región donde más han ocurrido masacres este año: van once casos con 58 víctimas

El Cauca se mantiene como uno de los departamentos más afectados por la violencia en Colombia durante 2026, según el más reciente balance de Indepaz al indicar que de las 69 masacres documentadas este año, 11 han ocurrido en esa región. De acuerdo con ese reporte, esa región entonces concentra el 15,9 % del total nacional. Los hechos registrados en el departamento dejan hasta ahora 58 personas asesinadas, una cifra que vuelve a poner la atención sobre la crisis de seguridad que atraviesan varios municipios del norte del Cauca, donde persisten las disputas entre estructuras armadas ilegales. Lea también: ¿Está vivo alias Marlon? Video reabre dudas sobre operativo militar El caso más reciente ocurrió en Corinto. El 4 de julio, en la vereda El Barranco, zona rural del municipio, fueron hallados los cuerpos de tres comerciantes que habían sido reportados como secuestrados previamente.

De acuerdo con la información conocida por Indepaz, las víctimas presentaban signos de tortura. Las personas asesinadas fueron identificadas como Jhon Pedro Rodríguez, de 38 años; Rodrigo Rodríguez, de 40 años; y Jhon Bastos, de 35 años. Siga aquí: Fuerzas Militares dieron de baja a alias Marlon, principal cabecilla de las disidencias en el Cauca Los tres eran oriundos del departamento del Huila y se encontraban desarrollando actividades comerciales en la zona cuando ocurrieron los hechos. Con este nuevo caso, el registro nacional de Indepaz llegó a 69 masacres durante 2026, con un saldo de 364 víctimas en diferentes regiones del país. Dentro de ese panorama, el Cauca aparece como el departamento con mayor número de eventos reportados durante el año. La situación mantiene una tendencia preocupante para la región, que en años anteriores también ha ocupado los primeros lugares en los registros de violencia colectiva elaborados por organizaciones defensoras de derechos humanos. No se pierda: EXCLUSIVO | La historia detrás de la condena a fiscal que conspiró para evitar extradición de un narco Municipios como Corinto y otros territorios del norte del departamento han sido escenario de enfrentamientos y disputas por el control territorial entre grupos armados. Frente al contexto de riesgo en Corinto, la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 019 de 2024, en la que advertía sobre posibles afectaciones a la población civil debido a la confrontación entre estructuras armadas como la disidencia Dagoberto Ramos y el Frente 57 “Yair Bermúdez”.

Un panorama no tan alentador para el Cauca