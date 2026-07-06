Se quedó sin equipo, brilló en el Mundial y ahora cinco clubes quieren fichar a Vozinha

Vozinha llegó al Mundial 2026 sin contrato y terminó como uno de sus protagonistas. El arquero de Cabo Verde registró 18 atajadas durante el torneo, incluidas siete ante España y ocho frente a Argentina —cuatro de ellas a remates de Lionel Messi—, llevó a su selección hasta los dieciseisavos de final y obligó a la vigente campeona del mundo a definir la clasificación en la prórroga. Ese rendimiento lo puso en el radar de varios clubes. México, Brasil, Paraguay, Argentina y la MLS aparecen entre los posibles destinos.
El experimentado arquero de Cabo Verde, de 40 años, finalizó su contrato con el Chaves de Portugal el pasado 30 de junio y quedó sin contrato. Sin embargo, su sobresaliente actuación en el Mundial 2026 cambió el panorama y lo convirtió en uno de los nombres más atractivos del mercado de fichajes.