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René Higuita pierde predio en El Poblado: justicia confirmó extinción de dominio por vínculos con el Cartel de Medellín

La Fiscalía demostró que el inmueble fue adquirido inicialmente con recursos del narcotráfico y que hizo parte de una red de testaferrato del Cartel de Medellín. Un juez ordenó que el bien pase al Estado.

  • René Higuita, exarquero de la Selección Colombia. Foto: EL COLOMBIANO
    René Higuita, exarquero de la Selección Colombia. Foto: EL COLOMBIANO
  • El inmueble que será objeto de extinción de dominio se encuentra deshabitado hace décadas. Fotos: Manuel Saldarriaga Quintero.
    El inmueble que será objeto de extinción de dominio se encuentra deshabitado hace décadas. Fotos: Manuel Saldarriaga Quintero.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El exarquero de la Selección Colombia, René Higuita, perdió un predio ubicado en el barrio El Poblado, de Medellín, luego de que un juez ordenara la extinción del derecho de dominio sobre el inmueble después de concluir que su origen está ligado a recursos provenientes del Cartel de Medellín.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que durante el proceso acreditó que la propiedad fue adquirida inicialmente con dineros producto del narcotráfico y posteriormente hizo parte de un esquema de testaferrato para ocultar su origen ilícito.

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La investigación sobre el predio de Higuita

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación permitió establecer que el inmueble fue comprado originalmente por Gustavo Cuartas Rendón, quien habría actuado como testaferro de los hermanos William Moncada y Gerardo “Kiko” Moncada, socios principales del Cartel de Medellín.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios, documentos y dictámenes periciales que, según indicó, demostraron las maniobras utilizadas para encubrir la verdadera procedencia del bien.

Entre las pruebas se encuentra un estudio grafológico que concluyó que una de las firmas utilizadas en una escritura pública era falsa. Además, la investigación permitió reconstruir una serie de transferencias de dominio mediante las cuales el inmueble terminó registrado a nombre del exfutbolista José René Higuita Zapata y de un familiar.

El origen ilícito del inmueble

En la sentencia, el juzgado concluyó que el predio hizo parte de un esquema de lavado y ocultamiento de bienes provenientes del narcotráfico, razón por la cual decretó la extinción del derecho de dominio.

Con esta decisión, el inmueble pasará a manos del Estado, al quedar acreditado que su origen está relacionado con recursos obtenidos por integrantes del Cartel de Medellín.

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El proceso se prolongó durante varios años, tiempo en el que Higuita buscó demostrar que había adquirido el inmueble de buena fe y sin conocimiento del origen ilícito de la propiedad. Sin embargo, las pruebas aportadas por la Fiscalía llevaron al juez a mantener la medida de extinción de dominio.

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¿Qué dice Higuita?

El proceso empezó hace más de tres décadas. En 2023, EL COLOMBIANO entrevistó al ídolo del fútbol para conocer su versión. En dicha entrevista, Higuita explicó que empezó a vivir en esa casa desde 1992 y la disfrutó por cuatro o cinco años.

Explicó que cuando recibió la demanda por el predio se fue de la casa, pero no por el proceso judicial, sino por amenazas en su contra: “En los primeros días de eso yo decía: Cómo me voy a ir si el tema está en fiscalía y el día en que Fiscalía resuelva que eso no es mío me voy, pero en algún momento también me tiraron una granada”.

Además, también explicó cómo surgió la compra del inmueble, que actualmente se encuentra en abandono total y habitada únicamente por la maleza y los insectos.

El inmueble que será objeto de extinción de dominio se encuentra deshabitado hace décadas. Fotos: Manuel Saldarriaga Quintero.
El inmueble que será objeto de extinción de dominio se encuentra deshabitado hace décadas. Fotos: Manuel Saldarriaga Quintero.

“El negocio me lo hace campo Elías Meneses, un compadre, con la señora Vicky que era la representante de los dueños de la casa” dijo explicando que en ese momento él se encontraba en una concentración del Atlético Nacional en Llanogrande cuando él habría llegado a firmar los documentos.

“El negocio fue que yo di dos apartamentos, uno por el estadio y otro de Los Delfines, de Cartagena. Cuando me llega la demanda sobre la estafa, prácticamente me estaban estafando y salió como que yo era el que estaba estafando. Ahí comenzó el proceso jurídico” afirma.

Además afirmó que él no tenía conocimiento de la relación del precio con los hermano Moncada ni conocía al dueño Gustavo Cuartas. “A Pablo sí lo conocí y estuve en La Catedral, pero a los Moncada o a los Galeano no. [...] En el proceso se vino a saber que los dueños eran testaferros y ¿nosotros cómo lo íbamos a saber?” dijo.

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Los hermanos Moncada coordinaban las rutas del narcotráfico y administraban algunas propiedades de Pablo Escobar, hasta que el capo los mandó a llamar a la cárcel La Catedral en donde los acusó de ocultar millonarias ganancias para, posteriormente, torturar y asesinar a Kiko Moncada y su socio Fernando Galeano.

Este hecho desencadenó la creación del grupo narcoparamilitar Los Pepes que debilitó el Cartel de Medellín hasta la caída de Escobar.

Cabe aclarar que la decisión judicial no se fundamentó en la conducta del exarquero, sino en el origen ilícito del inmueble, que, según determinó la justicia, fue adquirido inicialmente con recursos del narcotráfico y posteriormente ocultado mediante una cadena de transferencias para dificultar su rastreo.

Con la extinción de dominio, el inmueble quedará en manos de la Sociedad de Activos Especiales, quien determinará el uso y el aprovechamiento del mismo.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué René Higuita perdió un predio en El Poblado si aseguró que lo compró de buena fe?
¿René Higuita fue condenado por tener vínculos con el Cartel de Medellín?
No. La sentencia de extinción de dominio no condena penalmente al exarquero ni establece que haya participado en actividades del narcotráfico. La decisión judicial se centra exclusivamente en el origen ilícito del inmueble y no en una conducta atribuida a Higuita.
¿Qué pasará con la casa de René Higuita en El Poblado después de la decisión judicial?
Tras la sentencia, el inmueble quedará bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de recibir, administrar y definir el destino de los bienes afectados por procesos de extinción de dominio en Colombia.
¿Cuánto tiempo duró el proceso judicial contra el predio de René Higuita?
El litigio sobre el inmueble se extendió por más de tres décadas. Durante ese tiempo, René Higuita sostuvo que adquirió la propiedad mediante un negocio legítimo y buscó demostrar que desconocía cualquier relación del predio con el narcotráfico.

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