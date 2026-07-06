Cómo reservar el nombre de usuario y lo que debe saber del punto verde, las dos novedades de WhatsApp

WhatsApp, la aplicación de mensajería propiedad de Meta lleva trabajando desde 2023 en una función de nombres de usuario que permitirá recibir llamadas y mensajes sin tener que revelar el propio número de teléfono. Según ha explicado la aplicación, el nombre de usuario es diferente al nombre visible que aparece en el perfil, y comenzaría con el símbolo @ más el nombre que cada usuario decida.
Esta nueva opción, que espera ser lanzada a finales de este año, que funcionará como un identificador único opcional, está inspirada en la función que Telegram lanzó en 2014, y que permite contactar con una persona a través de un alias en vez del número de teléfono.
“Los nombres de usuario en WhatsApp se estarán implementando gradualmente durante los próximos meses y es posible que aún no estén disponibles para ti. Mientras tanto, puedes reservar el nombre de usuario (...) Si reservas un nombre de usuario, se te guardará y los demás no podrán reclamarlo. Recibirás una notificación en WhatsApp cuando tu nombre de usuario reservado esté listo para usarse. Reservar un nombre de usuario es completamente opcional”, explican desde la aplicación.
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