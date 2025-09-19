Trump confirmó nuevo ataque letal contra un barco que llevaba droga por aguas del Caribe: hay tres muertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes 19 de septiembre a través de su plataforma de Truth Social un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra una embarcación de narcotraficantes en aguas internacionales del mar Caribe. La operación, ejecutada bajo sus órdenes con un “ataque cinético letal”, ocasionó la muerte de tres presuntos narcoterroristas, por lo que el mandatario detalló que el ataque fue de forma concisa y contundente. Le puede interesar: Video | Así fue intensa persecución de la Guardia Costera de EE. UU. a lancha con cocaína en el Pacífico: los obligaron a rendirse “Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, expresó el presidente.

La acción, según la inteligencia estadounidense, se basó en la certeza de que la embarcación transportaba “narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses”. Amplíe la noticia: Trump ordena al ejército de EE. UU. combatir los cárteles latinoamericanos, ¿irá contra organizaciones colombianas? El operativo, que no dejó heridos entre los militares norteamericanos, se sumó a una serie de despliegues en la región caribeña. Este es el cuarto ataque de este tipo en la zona, elevando el número de fallecidos a diecisiete en total. Aunque en esta ocasión no se mencionó la procedencia de la embarcación, los tres ataques anteriores estaban vinculados a las costas de Venezuela. “¡Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en Estados Unidos, y de cometer violencia y terrorismo contra los estadounidenses!”, sostuvo la Casa Blanca.

El despliegue militar en el Caribe por parte de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, se ha intensificado durante los últimos días con el objetivo de frenar el flujo de drogas hacia territorio norteamericano. La estrategia de “ataques cinéticos letales” marca una escalada en la lucha contra el narcotráfico y refleja la determinación de la Casa Blanca por combatir a las organizaciones criminales que operan en el hemisferio. Para el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, hay “una guerra no declarada” tras el despliegue de los buques cerca de aguas venezolanas, que consideró como una “amenaza militar”, según expresó en televisión publica este viernes.

Con los buques y aviones, Estados Unidos le ha hecho ofensiva a las lanchas que transportan droga en el Caribe. FOTO: AFP