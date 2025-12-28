Tras reunión con Zelenski, Trump asegura que en semanas se sabrá si la guerra entre Ucrania y Rusia terminará

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que las conclusiones de las negociaciones sobre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podrían conocerse en “semanas”, y anunció posibles nuevas conversaciones con líderes europeos en Washington. Le puede interesar: Rusia bombardea a Ucrania en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski “Creo que en unas semanas sabremos de una forma u otra” si las conversaciones han dado frutos, declaró el presidente estadounidense en rueda de prensa tras su reunión en Florida con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y añadió que las negociaciones fueron “muy difíciles”. El objetivo de esta cita, que se desarrolló entre una cena de ambas delegaciones y una reunión entre los mandatarios que duró más de tres horas, era discutir el plan de paz de 20 puntos del presidente ucraniano. En la rueda de prensa, Trump calificó el encuentro como “excelente” y aseguró que están “a un 95% de lograr un acuerdo”.

Además, ambos presidentes revelaron que después de su cena se comunicaron con otros mandatarios europeos como el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Stamer y la presidenta del Consejo de Ministros italiana, Giorgia Meloni. Según Zelenski, la idea es varios líderes se reúnan de nuevo con Trump en enero en Washington. La participación de líderes de otros países es relevante, ya que una de las condiciones de Ucrania para ponerle fin al conflicto es que Estados Unidos y sus aliados le brinden protección como si fuese miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Sin embargo, los intereses de Rusia van por otro lado. Minutos antes del encuentro con Zelenski, Trump dio a conocer por medio de una publicación realizada en su red social Truth Social que había recibido una llamada del presidente Vladimir Putin, la cual calificó como “positiva y muy productiva”.