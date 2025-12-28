El remezón que le dio Petro a la cúpula militar enciende polémica en medio de la crisis de seguridad

Tras el remezón de la cúpula militar anunciado por el presidente Gustavo Petro, las críticas por los nuevos nombramientos no han tardado en aparecer. Una de las principales tiene que ver con la actual situación de seguridad que enfrentan algunas zonas del país, como el Cauca y el Valle del Cauca, donde en los últimos días se han registrado enfrentamientos y atentados.

Contexto: Petro anuncia nuevo remezón en la cúpula militar: estos son los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares

Por medio de su cuenta en X –antes Twitter–, el mandatario anunció este sábado la llegada de ocho nuevos uniformados a los altos cargos de la cúpula militar del país. Entre ellos están el general Hugo Alejandro López, quien asumió como comandante de las Fuerzas Militares, y el mayor general Royer Gómez Herrera, nuevo comandante del Ejército Nacional.

Según Petro, estos cambios se realizaron pensando en los desafíos que implicará 2026, año electoral, en el que “la prioridad será la seguridad y la democracia”. Sin embargo, la llegada de nuevos comandantes a las Fuerzas Militares, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial ha generado críticas, especialmente por el contexto de seguridad que atraviesa el país.

“En plena crisis de seguridad y con los grupos armados ilegales arreciando sus ataques, Gustavo Petro decide descabezar nuevamente a las Fuerzas Militares. Esto se suma a su delirio constituyente. Va por todo”, escribió el congresista Andrés Forero en respuesta al trino en el que Petro anunció el remezón.