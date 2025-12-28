Defensoría del Pueblo denuncia demoras en los pagos de más de 5.000 contratistas

Más de 5.160 contratistas y defensores públicos no han recibido el pago de sus honorarios. Así lo afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en una publicación en X en la que lamentó el retraso en los pagos a los contratistas y, al mismo tiempo, explicó que el Ministerio de Hacienda, encargado de girar los recursos para estas obligaciones, no envió el dinero de manera oportuna. Lea: Del dicho al hecho: 5 temas en los que Petro se ha traicionado a sí mismo como Presidente Este trino fue una respuesta a la alerta publicada por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que en esta misma red social llamó la atención a la Defensoría por el incumplimiento en el pago de los honorarios de los defensores públicos. Ante esto, Marín explicó que “agotamos todas las posibilidades que estuvieron a nuestro alcance para lograr que el MinHacienda pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos nuestros contratistas [...] Sin embargo, no tuvimos los recursos para el pago oportuno, a pesar de haber realizado todos los procesos de planeación y las actuaciones que correspondían a la Defensoría”.

En días anteriores, en redes sociales circuló un video de Marín dirigido a los contratistas de su entidad, en el que explicó el retraso en el pago. Allí mencionó que, mediante una comunicación, el Ministerio les informó que no contaría con los recursos necesarios para realizar los giros de todos los contratos de prestación de servicios correspondientes al mes de diciembre. Estaba previsto que este dinero se pagara antes de las festividades, como lo explicó la misma defensora en la grabación y en su trino. Marín también relató que intentó comunicarse en varias ocasiones con el ministro Germán Ávila para insistir en el pago y advertir sobre las consecuencias que este retraso tiene para la Defensoría y sus funcionarios. Además, en otro trino, la defensora también explicó que fue en este mes que se les notificó que los recursos no estarían disponibles, “a pesar de que estaban asignados a nuestra entidad en la ley de presupuesto, y comprometidos a través de los contratos de prestación de servicios suscritos y cumplidos por los contratistas”.

¿Cuál es el papel del Ministerio de Hacienda en los pagos y los retrasos?

Es por medio del Programa Anual de Caja (PAC) que la Dirección del Tesoro Nacional se encarga de distribuir el presupuesto disponible entre todas las entidades ejecutoras para cumplir con los compromisos de cada una, entre ellos los pagos. Justamente, el 18 de diciembre se filtró un correo enviado por el PAC en el que se informó a varias entidades públicas que los pagos correspondientes a las cuentas de cobro de los contratistas del mes de noviembre se realizarían con cargo al presupuesto de diciembre, mientras que las obligaciones de diciembre serían canceladas en enero.