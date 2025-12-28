x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Defensoría del Pueblo denuncia demoras en los pagos de más de 5.000 contratistas

Los contratistas de esta entidad cerrarán el año sin recibir el pago de sus honorarios debido a retrasos en el giro de recursos por parte del Ministerio de Hacienda. La situación, reconocida por la Defensoría del Pueblo, afecta a contratistas que esperaban estos pagos antes de las festividades.

  • Iris Marín, defensora del pueblo, fue quien alertó sobre las demoras en los pagos a los contratistas de la entidad. FOTO: Colprensa
    Iris Marín, defensora del pueblo, fue quien alertó sobre las demoras en los pagos a los contratistas de la entidad. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
28 de diciembre de 2025
bookmark

Más de 5.160 contratistas y defensores públicos no han recibido el pago de sus honorarios. Así lo afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en una publicación en X en la que lamentó el retraso en los pagos a los contratistas y, al mismo tiempo, explicó que el Ministerio de Hacienda, encargado de girar los recursos para estas obligaciones, no envió el dinero de manera oportuna.

Lea: Del dicho al hecho: 5 temas en los que Petro se ha traicionado a sí mismo como Presidente

Este trino fue una respuesta a la alerta publicada por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que en esta misma red social llamó la atención a la Defensoría por el incumplimiento en el pago de los honorarios de los defensores públicos.

Ante esto, Marín explicó que “agotamos todas las posibilidades que estuvieron a nuestro alcance para lograr que el MinHacienda pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos nuestros contratistas [...] Sin embargo, no tuvimos los recursos para el pago oportuno, a pesar de haber realizado todos los procesos de planeación y las actuaciones que correspondían a la Defensoría”.

En días anteriores, en redes sociales circuló un video de Marín dirigido a los contratistas de su entidad, en el que explicó el retraso en el pago. Allí mencionó que, mediante una comunicación, el Ministerio les informó que no contaría con los recursos necesarios para realizar los giros de todos los contratos de prestación de servicios correspondientes al mes de diciembre. Estaba previsto que este dinero se pagara antes de las festividades, como lo explicó la misma defensora en la grabación y en su trino.

Marín también relató que intentó comunicarse en varias ocasiones con el ministro Germán Ávila para insistir en el pago y advertir sobre las consecuencias que este retraso tiene para la Defensoría y sus funcionarios.

Además, en otro trino, la defensora también explicó que fue en este mes que se les notificó que los recursos no estarían disponibles, “a pesar de que estaban asignados a nuestra entidad en la ley de presupuesto, y comprometidos a través de los contratos de prestación de servicios suscritos y cumplidos por los contratistas”.

¿Cuál es el papel del Ministerio de Hacienda en los pagos y los retrasos?

Es por medio del Programa Anual de Caja (PAC) que la Dirección del Tesoro Nacional se encarga de distribuir el presupuesto disponible entre todas las entidades ejecutoras para cumplir con los compromisos de cada una, entre ellos los pagos.

Justamente, el 18 de diciembre se filtró un correo enviado por el PAC en el que se informó a varias entidades públicas que los pagos correspondientes a las cuentas de cobro de los contratistas del mes de noviembre se realizarían con cargo al presupuesto de diciembre, mientras que las obligaciones de diciembre serían canceladas en enero.

“Las prestaciones de servicios (...) que queden pendientes de la vigencia 2025 se pagarán en enero, una vez su entidad realice las gestiones correspondientes en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación”, puede leerse en el correo que desató una polémica a la que el Ministerio respondió que el mensaje había sido malinterpretado, pues corresponde a la dinámica normal de los pagos, que siempre se realizan mes vencido.

Sin embargo, la caja del Gobierno quedó apretada en los últimos días del año. El 5 de diciembre cayó a 1,4 billones de pesos, el nivel más bajo del que se tenga registro en la historia reciente. Una de las medidas para intentar subsanar los números rojos ha sido controlar el PAC, dejando sin saldar algunas de las obligaciones pendientes de este año y trasladando su pago al presupuesto de 2026.

Siga leyendo: Caja del Gobierno Petro en rojo: la Nación se queda sin plata al cierre del año, pero hay $25 billones sin ejecutar

Temas recomendados

Economía
Ministerio de Hacienda
Defensoría del Pueblo
Pagos
Salario
Colombia
Iris Marín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida