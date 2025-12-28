Defensoría del Pueblo denuncia demoras en los pagos de más de 5.000 contratistas

Más de 5.160 contratistas y defensores públicos no han recibido el pago de sus honorarios. Así lo afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en una publicación en X en la que lamentó el retraso en los pagos a los contratistas y, al mismo tiempo, explicó que el Ministerio de Hacienda, encargado de girar los recursos para estas obligaciones, no envió el dinero de manera oportuna.
Este trino fue una respuesta a la alerta publicada por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que en esta misma red social llamó la atención a la Defensoría por el incumplimiento en el pago de los honorarios de los defensores públicos.
Ante esto, Marín explicó que “agotamos todas las posibilidades que estuvieron a nuestro alcance para lograr que el MinHacienda pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos nuestros contratistas [...] Sin embargo, no tuvimos los recursos para el pago oportuno, a pesar de haber realizado todos los procesos de planeación y las actuaciones que correspondían a la Defensoría”.