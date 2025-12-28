x

La vía a Urabá estuvo cerrada más de 54 horas por 14 derrumbes

Catorce deslizamientos provocados por las intensas lluvias obligaron al cierre por más de 54 horas de la vía entre Dabeiba y Mutatá, afectando a más de 4.000 viajeros y decenas de rutas hacia el Urabá antioqueño, justo en uno de los fines de semana de mayor flujo por las celebraciones de fin de año.

  • Paso provisional a un solo carril en la vía Dabeiba – Mutatá. FOTO: AUTOPISTAS URABÁ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

28 de diciembre de 2025
bookmark

Los que viajaron este fin de semana al Urabá antioqueño para pasar las fiestas de fin de año con sus familias tuvieron, quizá, su último viacrucis del año: poder llegar. Todo porque desde el pasado viernes ocurrieron 14 deslizamientos en el sector de La Llorona, entre Dabeiba y Mutatá, lo que llevó a que esta vía estuviera cerrada por más de 54 horas.

Desde la noche del jueves se presentaron fuertes precipitaciones en la zona y esto provocó que en horas de la madrugada del viernes se presentara la racha de deslizamientos que represó a más de 6.000 viajeros que se dirigían a esta subregión, sumados a los que debieron pasar horas en la Terminal del Norte, de Medellín, a la espera de saber cómo podían viajar.

Por esta razón, sobre las 6:00 a.m. del viernes se informó sobre el cierre de esta vía, por lo que se afectó la circulación de los conductores, aunque la situación se hizo más crítica este sábado, cuando miles de personas tenían programados sus viajes.

Algunos se fueron hasta la zona donde se iniciaba la congestión propia de la restricción, mientras que otros optaron por tomar las vías alternas propuestas como la vía nueva vía Medellín – Remedios – Caucasia –Montería – Urabá o la antigua vía a la Costa Atlántica: Medellín –Yarumal – Caucasia – Montería – Urabá.

El problema de este trayecto es que los viajes se podían extender por más de nueve horas, lo que también incrementaba los viajes hasta en nueve horas su recorrido, lo que a su vez aumenta drásticamente los costos.“Yo me dirijo para Apartadó y no hay tiquete, para enero me dicen y aquí estamos represados. He preguntado, irme por el lado de Montería y están cobrando 230,000 pesos”, dijo una viajera en la terminal de transporte.

En total fueron más de 4.000 viajeros y más de 70 viajes diarios los que se vieron afectados por este tiempo, según explicó Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Antioquia. Pero después de más de dos días de angustias, a las 2:00 p.m. de ayer llegaron las soluciones y desde la concesión Autopistas Urabá anunciaron que se reabría el paso vehicular a un carril, luego de decenas de horas de trabajo bajo inclemencias climáticas.

“¡Atención, conductores! A esta hora se habilita paso provisional a un solo carril en la vía Dabeiba – Mutatá (UF 4). Nuestro equipo operativo continúa trabajando en la remoción del material presente en el corredor vial”, indicaron desde la concesión vial a través de sus redes sociales.

Sin embargo, la reapertura del corredor se hace con una serie de restricciones, como que se podrían dar nuevos cierres si así lo obligan las lluvias.

Esto sumado al pare y siga que se habilitará en la zona de cierre, por lo que se le pide a viajeros que tengan paciencia. Los transportadores, por su parte, indicaron que esperan que se les garantice la seguridad en la movilidad para restablecer plenamente los viajes por este corredor y no por las rutas alternas establecidas para ir a esta subregión.

Utilidad para la vida