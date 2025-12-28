Esta es la historia de Karen, “la princesa” del paratletismo que nació en un taxi y conquistó el mundo

Su vida es lo que ha sido por una cuestión de tiempo. El primero de julio de 1994, María Eugenia Moreno sintió los dolores que avisaban que su hija Karen estaba por llegar al mundo. La mujer chocoana, madre soltera, salió de su casa en el barrio La Iguaná de Medellín, algo afanada, y se montó en un taxi.
Pidió que la llevaran al Hospital San Vicente, cerca de la Universidad de Antioquia. Entre el barrio que construyeron en la orilla occidental del río Medellín migrantes que, en su mayoría, llegaron desde Chocó, y el centro médico universitario hay aproximadamente 15,2 kilómetros. Según los cálculos de Waze, el recorrido, con las vías de hoy, se demora 28 minutos.