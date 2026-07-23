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Terremoto en Venezuela deja en riesgo a 36.000 embarazadas; 4.000 tendrán a sus bebés en un mes

Save the Children alertó que miles de embarazadas en Venezuela enfrentan riesgos por la falta de atención médica, alimentos y refugio; además el estrés y la ansiedad tras los terremotos pueden afectar su embarazo y a sus bebés.

  • Save the Children advierte crisis para mujeres embarazadas un mes después del terremoto en Venezuela. Foto: Colprensa
    Save the Children advierte crisis para mujeres embarazadas un mes después del terremoto en Venezuela. Foto: Colprensa
Europa Press
hace 2 horas
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Save the Children ha alertado este jueves, 23 de julio, de los riesgos existentes para las mujeres venezolanas embarazadas un mes después del doble terremoto en el norte del país, cuando se calcula que 4.000 darán a luz las próximas semanas y cerca de 130 bebés nacen al día.

En un comunicado, la ONG ha subrayado la necesidad de miles de mujeres embarazadas y de madres de bebes recién nacidos de tener acceso a atención sanitaria, alimentos nutritivos y refugio seguro en un contexto de emergencia provocado por el doble seísmo registrado en el norte del país.

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Según las estimaciones de Naciones Unidas, más de 36.000 mujeres embarazadas se han visto afectadas por los terremotos, de las cuales 4.000 darán a luz durante el próximo mes, lo que equivale a unos 130 nacimientos diarios.

“Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron el país el 24 de junio, destruyendo y dañando decenas de instalaciones sanitarias e interrumpiendo servicios esenciales de salud materna e infantil”, ha subrayado Save the Children, en una situación en la que los propios especialistas médicos han sufrido las consecuencias del desastre o son víctimas mortales de los terremotos.

Así, lamentan de que en La Guaira, el principal hospital de maternidad sigue cerrado y, aunque se ofrece atención básica, los casos más complejos deben ser derivados a Caracas.

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“Muchas mujeres embarazadas, personas cuidadoras y sus hijas e hijos que perdieron sus hogares viven ahora en refugios temporales donde el acceso a atención prenatal, alimentación nutritiva, agua potable y saneamiento es limitado”, ha advertido la organización por que los niveles elevados de estrés y ansiedad de las madres durante el embarazo pueden afectar al desarrollo cerebral y al sistema inmunitario del bebé.

Todo esto eleva el riesgo de parto prematuro o incluso de aborto espontáneo. Los bebés expuestos a altos niveles de estrés materno durante la gestación también pueden mostrar más miedo, tristeza y angustia a los tres meses de edad que aquellos cuyas madres experimentaron menos estrés, ha indicado Save the Children.

Igualmente, señala que el acceso limitado a alimentos nutritivos, las donaciones no controladas de leche de fórmula y la reducción de los controles prenatales también incrementan el riesgo de desnutrición infantil, así como de parto prematuro y bajo peso al nacer.

De esta forma, la organización hace un llamamiento a gobiernos, donantes y entidades humanitarias internacionales para garantizar que las mujeres embarazadas y lactantes afectadas por el terremoto tengan acceso continuo a atención prenatal, asistencia al parto y cuidados posnatales de calidad. Pero también cuenten con apoyo especializado para la alimentación de lactantes y niños y niñas de corta edad, alimentos nutritivos, refugio seguro, agua potable, saneamiento y suministros esenciales para recién nacidos, tanto ahora como en los próximos meses.

Siga leyendo: ¿Quiere ayudar a Venezuela? Estos son los canales oficiales para donar desde Antioquia y Colombia

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Preguntas y respuestas:

¿Cuántas mujeres embarazadas resultaron afectadas por los terremotos en Venezuela?
Según estimaciones de Naciones Unidas, más de 36.000 mujeres embarazadas se han visto afectadas por los dos terremotos. De ese total, alrededor de 4.000 darán a luz durante el próximo mes, lo que representa unos 130 nacimientos diarios.
¿Por qué las mujeres embarazadas enfrentan un mayor riesgo tras los terremotos en Venezuela?
Porque muchas perdieron sus hogares o viven en refugios temporales con acceso limitado a atención prenatal, alimentos nutritivos, agua potable y saneamiento. Además, el daño a la infraestructura sanitaria dificulta el seguimiento médico durante el embarazo.
¿Cómo puede afectar el estrés provocado por un desastre natural al embarazo y al bebé?
Save the Children advierte que los altos niveles de estrés y ansiedad durante el embarazo pueden afectar el desarrollo cerebral y el sistema inmunitario del bebé. También aumentan el riesgo de parto prematuro o aborto espontáneo.

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