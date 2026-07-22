Del Cauca a Medellín: una experiencia gastronómica para recorrer la memoria del territorio

En la cocina se heredan historias, se transmiten culturas de generación en generación y se construye la memoria de un territorio. Bajo esa premisa, La Pascasia realizará el próximo sábado 25 de julio la edición número 21 de No Solo de Pan Vive el Hambre, una franja cultural que desde 2018 explora la diversidad gastronómica de Colombia y las historias que sobreviven alrededor de sus fogones.
En esta ocasión, el encuentro llevará por nombre “Cauca de Norte a Sur” y propondrá un recorrido por los sabores del Valle del Cauca, Corinto y el Pacífico colombiano a través de un menú diseñado por los cocineros Vanessa Arroyave Moreno y Adilson Banguero Orejuela, quienes han dedicado su trabajo a preservar las tradiciones culinarias de sus territorios.
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