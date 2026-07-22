De la Espriella designó al escritor Enrique Serrano como asesor presidencial

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció la designación del escritor, filósofo y académico Enrique Serrano López como asesor presidencial para su gobierno.
Según el nombramiento, el nuevo funcionario tendrá un papel clave en las discusiones relacionadas con la denominada “batalla cultural” que impulsará el próximo gobierno.
En el anuncio, Serrano fue presentado como un intelectual con una extensa trayectoria académica y más de 25.000 exalumnos a lo largo de varias décadas de docencia universitaria.
El documento destaca que, tras dedicarse a la enseñanza de materias como historia, geografía comparada e interpretación del mundo, además de dirigir el Archivo General de la Nación, llega al nuevo gobierno para aportar a la construcción de debates públicos desde el conocimiento.