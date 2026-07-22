¿Cuántos muertos van en el caso Jeffrey Epstein? Las muertes extrañas que rodean el escándalo

La muerte del empresario Daniel Siad, conocida en las últimas horas, reavivó el interés sobre el destino de varias personas relacionadas con el caso Jeffrey Epstein. Siad, un sueco de origen argelino de 69 años, fue encontrado sin vida en su vivienda de Colombes, en las afueras de París. Su nombre aparecía miles de veces en los documentos desclasificados del caso y era investigado por la Justicia francesa por presuntamente reclutar modelos para la red de explotación sexual encabezada por Epstein. Según el diario Le Parisien, la principal hipótesis apunta a un paro cardíaco, aunque las autoridades mantienen abierta una investigación para establecer las circunstancias de su muerte.

Daniel Siad. FOTO: Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Su fallecimiento se suma al de otras cinco personas estrechamente vinculadas al caso, aunque las circunstancias son distintas y las autoridades no han establecido una relación entre ellas.

La que aún genera dudas, Jeffrey Epstein (2019)

El financiero estadounidense murió el 10 de agosto de 2019 en una celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores.

FOTO: Getty Images/AFP.

La autopsia concluyó que se trató de un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, su muerte generó controversia debido a que las cámaras de vigilancia presentaban fallas, los guardias no realizaron los controles programados y su compañero de celda había sido trasladado un día antes. Lea más: Caso Jeffrey Epstein: víctimas acusan a EE. UU. y Google de divulgar sus datos En 2026, documentos desclasificados por el FBI incluyeron fotografías inéditas, informes médicos y registros de la prisión que respaldan la conclusión oficial de suicidio.

El agente de modelos Jean-Luc Brunel (2022)

Considerado uno de los principales colaboradores de Epstein, el agente de modelos francés fue encontrado muerto el 19 de febrero de 2022 en una prisión de París. Brunel enfrentaba acusaciones por violación, agresión sexual, trata de personas y reclutamiento de menores para explotación sexual. Fue hallado ahorcado con unas sábanas en su celda mientras esperaba juicio.

Brunel (derecha) junto a Epstein en un viaje. FOTO: Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Una investigación publicada este año por la BBC reveló nuevos testimonios de mujeres brasileñas que aseguran que Brunel utilizaba agencias de modelos para captar adolescentes latinoamericanas con falsas promesas de trabajo en el extranjero y acercarlas a Epstein.

Señalado por un millonario fraude financiero, Steven Hoffenberg (2022)

El antiguo socio financiero de Epstein fue hallado muerto en agosto de 2022 en su apartamento de Connecticut.

Antes de su muerte, Steven Hoffenberg señaló a Epstein como la cabeza detrás del millonario fraude financiero por el que estaba en la cárcel. FOTO: Getty Images.

Su cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y las autoridades no encontraron signos de violencia. Hoffenberg había cumplido 18 años de prisión por uno de los mayores fraudes financieros en Estados Unidos y, antes de morir, llegó a señalar a Epstein como el verdadero cerebro del esquema Ponzi por el que fue condenado.

Un hombre cercano al expresidente Clinton, Mark Middleton (2022)

El exasesor del expresidente Bill Clinton apareció muerto en Arkansas en mayo de 2022. Las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio después de una investigación que descartó la participación de terceros.

Mark Middleton. FOTO: Redes sociales, Facebook.

Middleton era conocido porque facilitó varias visitas de Epstein a la Casa Blanca durante la década de 1990 y, según medios estadounidenses, también viajó en el avión privado del financiero. Entérese: Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de EE. UU. por el caso Epstein

La mujer que acusó al ex Duque de York, Virginia Giuffre (2025)

Una de las principales denunciantes de Jeffrey Epstein murió por suicidio en abril de 2025, a los 41 años, según confirmó su familia. Giuffre fue clave para exponer la red de explotación sexual y sus denuncias impulsaron la condena de Ghislaine Maxwell, además del acuerdo judicial alcanzado con el príncipe Andrés de Inglaterra.

Virginia Giuffre fue una figura esencial para exponer la explotación y el papel de Ghislaine Maxwell, actualmente en la cárcel. FOTO: AFP.

Su familia aseguró que dedicó los últimos años de su vida a apoyar a otras víctimas de abuso y trata sexual.

¿Cómo funcionaba el reclutamiento de la red de modelo de Jean-Luc Brunel?

Las investigaciones judiciales indican que Epstein no actuaba solo. Una parte fundamental de la red consistía en captar adolescentes mediante agencias de modelos. Según una investigación de la BBC, Jean-Luc Brunel utilizó sus agencias para identificar jóvenes, especialmente de Brasil y otros países de América Latina, con promesas de concursos internacionales, contratos de modelaje y viajes a Nueva York o París. Algunas mujeres relataron que les gestionaban visas de trabajo a través de empresas controladas por Brunel, aunque nunca llegaron a ejercer como modelos. En cambio, terminaron dentro del círculo de Epstein, quien las trasladaba entre Estados Unidos, Francia y su isla privada. Los documentos judiciales estadounidenses también muestran que Epstein financió parte de las operaciones de las agencias creadas por Brunel en Estados Unidos, mientras fiscales brasileños investigan desde este año si existió una red de reclutamiento en ese país. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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