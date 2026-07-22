¿Cuántos muertos van en el caso Jeffrey Epstein? Las muertes extrañas que rodean el escándalo

La muerte del empresario Daniel Siad, conocida en las últimas horas, reavivó el interés sobre el destino de varias personas relacionadas con el caso Jeffrey Epstein.
Siad, un sueco de origen argelino de 69 años, fue encontrado sin vida en su vivienda de Colombes, en las afueras de París. Su nombre aparecía miles de veces en los documentos desclasificados del caso y era investigado por la Justicia francesa por presuntamente reclutar modelos para la red de explotación sexual encabezada por Epstein.
Según el diario Le Parisien, la principal hipótesis apunta a un paro cardíaco, aunque las autoridades mantienen abierta una investigación para establecer las circunstancias de su muerte.