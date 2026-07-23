MrBeast se casó con Thea Booysen: así fue la boda íntima de una semana en el Caribe

Jimmy Donaldson, conocido como “MrBeast”, volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque esta vez no fue por uno de sus desafíos virales, sino por su matrimonio. El youtuber estadounidense, considerado el creador de contenido con más suscriptores del planeta, contrajo matrimonio con la escritora, streamer y neuropsicóloga sudafricana Thea Booysen en una ceremonia privada celebrada en Necker Island, la exclusiva isla del empresario Richard Branson, en las Islas Vírgenes Británicas. El matrimonio se mantuvo en reserva durante varios días. Solo una semana después de intercambiar votos, MrBeast compartió las primeras fotografías en su cuenta oficial de Instagram @mrbeast, acompañadas del mensaje: “Encontré a la Sra. Beast y fue el mejor día de mi vida”. La publicación lleva hasta ahora más de 7,5 millones de reacciones y mensajes de felicitación de seguidores, creadores de contenido y celebridades. Entérese: El youtuber MrBeast llevó agua potable a La Guajira: así fue su visita a Colombia

Una historia de amor que comenzó en Sudáfrica

La relación entre MrBeast y Thea Booysen comenzó en 2022 durante un viaje del youtuber a Sudáfrica. Ambos coincidieron en una cena organizada por amigos en común y, según ha contado Booysen en diferentes entrevistas, su primera impresión fue muy distinta a la que esperaba: “Era muy amable, muy sencillo y comenzó a hacerme muchas preguntas”, recordó la sudafricana sobre aquel encuentro. Más adelante confesó que le sorprendió “lo sencillo que era y que no estaba allí con aires de grandeza”.

Jimmy Donaldson compartió las primeras imágenes de su boda días después de la ceremonia. Foto: redes sociales @mrbeast

La relación inició a distancia entre Sudáfrica y Estados Unidos. Durante casi dos años viajaron constantemente para verse mientras desarrollaban sus respectivos proyectos profesionales. En 2024 comenzaron a vivir juntos y, según la pareja, desde el inicio del noviazgo ambos tenían claro que la intención era casarse. Le puede interesar: MasterChef Celebrity Colombia 2026: así fue el primer capítulo, ¿quién ganó el pin de inmunidad? Y así fue, el 25 de diciembre de 2024, durante una reunión navideña organizada por MrBeast se comprometieron y lo dieron a conocer a sus seguidores por medio de redes sociales.

Una semana completa de celebración en una isla privada

Según reveló en exclusiva la revista People, La pareja reservó Necker Island, el exclusivo complejo privado de aproximadamente 74 acres propiedad del fundador de Virgin Group, Richard Branson, para celebrar durante una semana junto a sus invitados. Las actividades comenzaron el 14 de julio. Los asistentes practicaron esnórquel, kitesurf, realizaron recorridos por la isla y compartieron espacios con algunos de los animales que habitan el lugar, entre ellos lémures, flamencos, canguros y otras especies que forman parte de la reserva privada.

La boda fue celebrada por un amigo de la familia autorizado para oficiar matrimonios. Foto: @mrbeast

La ceremonia fue oficiada por un amigo cercano de la familia con autorización ministerial para celebrar matrimonios. No hubo transmisión en vivo ni producción audiovisual especial, una decisión que MrBeast había tomado desde meses atrás para proteger uno de los momentos más importantes de su vida personal. Conozca: Así fue como Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira se lucieron en el primer show de entretiempo de los mundiales

¿Quiénes asistieron a la boda de MrBeast?

Aunque no hay publicación de una lista oficial de invitados, los medios coinciden en que asistieron alrededor de 70 personas, integradas exclusivamente por Familiares de Jimmy Donaldson, de Thea Booysen, y amigos cercanos de ambos. No hubo presencia de grandes figuras de internet ni de celebridades invitadas públicamente. La decisión respondió al deseo de mantener una celebración privada.

Los vestidos de la novia y el esmoquin de MrBeast

Para la ceremonia principal, Thea Booysen lució un vestido exclusivo de Nicole + Felicia Couture confeccionado especialmente para ella. El diseño, de corte sirena, incorporó encaje, transparencias y una espalda descubierta. Debido a las altas temperaturas del Caribe, la novia utilizó tres vestidos diferentes durante la celebración.

Thea Booysen utilizó tres vestidos de alta costura durante las celebraciones de la boda. Foto: redes sociales @mrbeast

Para el corte del pastel eligió un vestido corto decorado con pedrería y plumas blancas, mientras que para la fiesta usó un tercer diseño de satén con hombros descubiertos. El estilismo estuvo a cargo de Jeremy Noig, y el maquillaje fue realizado por Lola’s Beauty Mark y el peinado por Mikey Lu. Donaldson optó por un estilo clásico: un esmoquin de Ralph Lauren compuesto por chaqueta blanca, pantalón negro, camisa formal, moño negro y pañuelo blanco. Más tarde cambió a un atuendo más informal con camisa de manga corta y pantalón de lino para la celebración posterior. De interés: João Félix estuvo de vacaciones en Medellín con sus amigos: conoció Guatapé y compartió con James Rodríguez

El menú y el primer baile

En declaraciones a la revista People, la pareja contó que el banquete incluyó sushi, carne Wagyu y pescado fresco, y que eligieron un pastel de zanahoria para el cierre de la celebración por ser el postre favorito de la novia. Después de la cena, los recién casados protagonizaron su primer baile con “Die With a Smile”, la canción de Lady Gaga y Bruno Mars. La celebración continuó con música en vivo, juegos de mesa y reuniones privadas entre los invitados.

La pareja inició su relación en 2022 tras conocerse durante un viaje del creador de contenido a Sudáfrica. Foto: @mrbeast

Lea también: Taylor Swift y Travis Kelce debutan como esposos en una boda una semana después de casarse Tras el matrimonio, Booysen aseguró que la semana superó todas sus expectativas: “Esto suena cliché, pero fue el cielo. Estábamos muy felices y había muchísimo amor”, declaró a People. También explicó que tanto ella como Donaldson trabajan constantemente y rara vez pueden reunir a todas las personas importantes de sus vidas en un mismo lugar, por lo que esperan repetir una experiencia similar cada año. La escritora también destacó un gesto de su esposo durante toda la celebración: “Jimmy realmente hizo todo lo posible para que todos los invitados se sintieran cómodos e incluidos... Eso hizo que lo amara aún más”, afirmó.

¿Quién es Thea Booysen?

Thea Booysen es una sudafricana, de 28 años, conocida en internet como TheaBeasty, donde transmite videojuegos de estrategia y comenta competiciones de eSports. Además, es copropietaria de la organización Nixuh.

En el ámbito académico posee estudios en Derecho y Psicología, además de una maestría en Neuropsicología Cognitiva Humana de la Universidad de Edimburgo. También es autora de la novela de fantasía juvenil The Marked Children. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas:

MrBeast y Thea Booysen se casaron en Necker Island, una isla privada del empresario Richard Branson ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, en el Caribe. La pareja eligió este lugar para celebrar una boda íntima. ¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de MrBeast a Thea Booysen? La propuesta ocurrió el 25 de diciembre de 2024, durante una reunión navideña con las familias de ambos, posteriormente la pareja anunció el compromiso en redes sociales. ¿Qué vistieron MrBeast y Thea Booysen en su boda? MrBeast llevó un esmoquin de Ralph Lauren con chaqueta blanca y pantalón negro. Thea Booysen lució un vestido diseñado especialmente por Nicole + Felicia Couture y, utilizó tres vestidos diferentes durante las celebraciones. ¿Cómo se conocieron MrBeast y Thea Booysen? La pareja se conoció en 2022, durante un viaje de Jimmy Donaldson a Sudáfrica. Coincidieron en una cena organizada por amigos en común y, desde entonces, iniciaron una relación a distancia entre Sudáfrica y Estados Unidos.