MrBeast se casó con Thea Booysen: así fue la boda íntima de una semana en el Caribe

Jimmy Donaldson, conocido como “MrBeast”, volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque esta vez no fue por uno de sus desafíos virales, sino por su matrimonio. El youtuber estadounidense, considerado el creador de contenido con más suscriptores del planeta, contrajo matrimonio con la escritora, streamer y neuropsicóloga sudafricana Thea Booysen en una ceremonia privada celebrada en Necker Island, la exclusiva isla del empresario Richard Branson, en las Islas Vírgenes Británicas.
El matrimonio se mantuvo en reserva durante varios días. Solo una semana después de intercambiar votos, MrBeast compartió las primeras fotografías en su cuenta oficial de Instagram @mrbeast, acompañadas del mensaje: “Encontré a la Sra. Beast y fue el mejor día de mi vida”. La publicación lleva hasta ahora más de 7,5 millones de reacciones y mensajes de felicitación de seguidores, creadores de contenido y celebridades.
Entérese: El youtuber MrBeast llevó agua potable a La Guajira: así fue su visita a Colombia