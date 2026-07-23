Antoine Griezmann y Robert Lewandowski debutaron en la MLS, ¿cómo les fue?

En una jornada de grandes estrenos en la MLS, el francés Antoine Griezmann anotó este miércoles un gol en una paliza de su nuevo equipo, Orlando City, mientras el polaco Robert Lewandowski cayó con el Chicago Fire frente al Inter Miami. Griezmann jugó los 90 minutos en el triunfo 4-0 a domicilio de Orlando frente al San Jose Earthquakes, del delantero alemán Timo Werner. La presencia del atacante galo, recién aterrizado desde el Atlético de Madrid, tuvo un impacto inmediato para Orlando, un equipo muy irregular que está fuera de las plazas de acceso a playoffs. Frente al Earthquakes, una de las mayores revelaciones de la temporada, Orlando se adelantó con dianas del esloveno David Brekalo y el colombiano Iván Angulo en los minutos 7 y 29. El turno de Griezmann llegó en el 48’, cuando aprovechó un error de la zaga local en la salida de balón para recibir la pelota en el área, recortar a un defensa y disparar un remate cruzado con el que estrenó su casillero en la MLS.

En el 73’, el paraguayo Braian Ojeda cerró la goleada de Orlando, que se colocó a dos puntos de la zona de acceso a las eliminatorias en la Conferencia Este. Lewandowski, por su parte, vivió un estreno completamente opuesto en la derrota del Chicago Fire de visita por 3-2 ante el Inter Miami, impulsado por un doblete del uruguayo Luis Suárez.

El Pistolero salió vencedor de este duelo entre dos de los mejores artilleros del siglo frente a Lewandowski, que no pesó en el partido hasta su sustitución en el minuto 63. “Después de dos días con mi nuevo equipo, no esperaba que todo funcionara desde el primer partido (...) Necesito un poco más de tiempo”, declaró el polaco en el arranque de su primera aventura fuera del fútbol europeo. Los dos goleadores quieren aumentar sus números en la liga norteamericana. Grizzou acumula 330 goles como profesional, mientras que el “killer” polaco suma 603 tantos.

Messi, sin fecha de regreso

Suárez, exdelantero del Barcelona al igual que Lewandowski, asumió la responsabilidad ofensiva del Inter ante la ausencia de Lionel Messi en el regreso a la acción del equipo floridano después del parón de la MLS por el Mundial de Norteamérica 2026. Messi, que viajó el martes a Argentina, estará de descanso un tiempo aún no determinado después de comandar a la Albiceleste hasta la final del Mundial, perdida el domingo 1-0 en la prórroga ante España. “No hay una fecha de regreso”, dijo el entrenador del Inter, Guillermo Hoyos. “Un Mundial es algo tremendo y hay un desgaste físico y mental (...) Ellos necesitan el tiempo”, afirmó el timonel argentino sobre Messi y su compañero de selección Rodrigo De Paul.

Doblete de Suárez

Lucho Suárez convirtió su primera diana de penal en el minuto 27 después de que el arquero del Inter, el argentino Rocco Ríos Novo, marcara en propia puerta en el 18 en un grosero fallo al tratar de pasar la pelota con los pies. El veterano atacante uruguayo acabó de reparar el error de su compañero al poner a Miami por delante 2-1 en el minuto 51, tras una gran asistencia de tacón del mexicano-argentino Germán Berterame. “Veníamos de un parón muy largo y hoy era importante ganar”, dijo el Pistolero, que ya había marcado un triplete en el último partido del Inter antes del paréntesis mundialista. “A pesar de la edad que tiene uno, sigue demostrando la ambición que tiene por seguir jugando al fútbol”, subrayó Suárez, de 39 años.

Casemiro en la grada

Sin Lewandowski, que se fue al banco tras efectuar un solo disparo, los visitantes igualaron en el 67 en un disparo a la media vuelta del sudafricano Puso Dithejane. Los tres puntos se quedaron en casa gracias al joven Preston Plambeck, formado en las categorías inferiores, que se estrenó como goleador convirtiendo el 3-2 definitivo en el minuto 87. El brasileño Casemiro, nuevo fichaje del Inter, observó el triunfo desde la grada del Nu Stadium acompañado del dueño principal de la franquicia, Jorge Mas. Con esta victoria el Inter suma 34 puntos en 16 jornadas, cinco unidades por detrás del Nashville, líder de la Conferencia Este. La jornada también deparó goles de otras figuras de la MLS que compitieron en el Mundial. El surcoreano Son Heung-min anotó un tanto en la victoria de Los Angeles FC por 3-1 ante Real Salt Lake y el paraguayo Miguel Almirón logró el gol del empate 2-2 de Atlanta United ante Charlotte. Lea también: ¿Continuará Juan Fernando Quintero en River Plate?: “No soy prioridad para Coudet” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .