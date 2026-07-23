Así funcionaban “Los Cyber”, red digital de estafas en la que participaba hijo de reconocido exfutbolista

Las autoridades colombianas desarticularon a una red de estafa digital conocida como “Los Cyber” que ya había logrado en su actuar apoderarse de más de 1.600 millones de pesos. Entre los 16 capturados que dejó un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el CTI destaca la presencia del hijo de un ídolo de los grandes del fútbol colombiano.
Se trata de Mateo Ramírez, futbolista profesional e hijo del fallecido ídolo de Millonarios, John Mario Ramírez. Dentro del grupo delictivo, al parecer era quien prestaba su cuenta bancaria para recibir dineros producto de los fraudes.
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