Así funcionaban “Los Cyber”, red digital de estafas en la que participaba hijo de reconocido exfutbolista

Las autoridades colombianas desarticularon a una red de estafa digital conocida como “Los Cyber” que ya había logrado en su actuar apoderarse de más de 1.600 millones de pesos. Entre los 16 capturados que dejó un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el CTI destaca la presencia del hijo de un ídolo de los grandes del fútbol colombiano. Se trata de Mateo Ramírez, futbolista profesional e hijo del fallecido ídolo de Millonarios, John Mario Ramírez. Dentro del grupo delictivo, al parecer era quien prestaba su cuenta bancaria para recibir dineros producto de los fraudes. Entérese: Tome nota: ¿Cómo saber si fue víctima de hackers y qué hacer para protegerse?

Esta organización criminal es señalada de hurtar una suma superior a los 1.685 millones de pesos y alcanzó a operar entre junio de 2025 y marzo de 2026. Las autoridades tienen identificadas a por lo menos 94 víctimas, en su mayoría adultos mayores, ubicados en diez departamentos del país, incluyendo Risaralda, Bogotá, La Guajira, Valle del Cauca y Atlántico, entre otros. La operación de Los Cyber se basaba, de acuerdo con las investigaciones, en una sofisticada combinación de ingeniería social y herramientas tecnológicas. En ese modus operandi, los delincuentes utilizaban la técnica de suplantación conocida como spoofing para enmascarar su identidad digital, logrando que las llamadas o mensajes parecieran provenir de entidades bancarias oficiales.

¿Cómo usaban el spoofing para engañar a las víctimas?

Los señalados abordaban a sus víctimas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o WhatsApp, haciéndose pasar por funcionarios bancarios. En esa parte, para generar confianza, a menudo ya disponían de datos personales de las víctimas, como direcciones y números de cuenta. Una vez con esta información, usaban alertas falsas. Los delincuentes informaban a los usuarios sobre supuestos “movimientos sospechosos” o compras no autorizadas en sus cuentas para generar pánico. Lea también | Así le roban sus datos y plata: autoridades revelan el principal método de estafa virtual

Generada la alerta, con el pretexto de ayudar a “salvar el dinero” o por “motivos de seguridad”, instaban a las víctimas a realizar una videollamada y compartir la pantalla de sus celulares. De esta forma, los criminales visualizaban en tiempo real claves, usuarios y saldos mientras el usuario manipulaba su aplicación bancaria. Una vez obtenida la información confidencial, realizaban transferencias rápidas a cuentas controladas por la banda (como la que presuntamente facilitó Mateo Ramírez) y luego dispersaban el dinero mediante retiros en diversos canales para dificultar el rastreo. Durante los allanamientos realizados en ciudades como Bogotá, Ibagué y Bucaramanga, se incautaron equipos tecnológicos y dinero en efectivo. Los capturados, incluyendo al presunto líder, alias Ralf, enfrentan cargos por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, hurto por medios informáticos, acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales. Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para que nunca compartan su pantalla ni entreguen claves a supuestos funcionarios, ya que los bancos legítimos jamás solicitan este tipo de acceso. Siga leyendo: Desmantelan banda de hackers señalados de robar $500 millones con correos falsos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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