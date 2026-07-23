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“La mitad de nuestras transacciones digitales se hacen por Bre-B”: presidenta de Bancamía

Viviana Araque, presidenta de Bancamía, dialogó con EL COLOMBIANO y aseguró que el banco acelera su digitalización mientras mantiene el foco en los microempresarios colombianos.

  • Viviana Araque, presidenta de Bancamía, aseguró que el banco cerró un primer semestre con un crecimiento de cartera superior al 18% y que el 40% de sus transacciones ya se realizan por canales digitales. FOTO CORTESÍA
    Viviana Araque, presidenta de Bancamía, aseguró que el banco cerró un primer semestre con un crecimiento de cartera superior al 18% y que el 40% de sus transacciones ya se realizan por canales digitales. FOTO CORTESÍA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
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La transformación digital de la banca ya no es exclusiva de los grandes clientes urbanos. En el segmento de las microfinanzas, Bancamía busca que los pequeños empresarios adopten nuevas herramientas tecnológicas sin perder el acompañamiento personalizado que ha caracterizado su modelo de negocio durante casi dos décadas.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Viviana Araque, presidenta de Bancamía, aseguró que la entidad cerró un primer semestre con resultados superiores a las expectativas, impulsados por un crecimiento de la cartera superior al 18%, desembolsos que sobrepasaron los $900.000 millones y una acelerada adopción de canales digitales, que ya concentran el 40% de las transacciones del banco.

La directiva sostuvo que este banco es el que más...

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