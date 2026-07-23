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Por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez cayó en Bello alias 300, presunto cabecilla de El Mesa

Las primeras versiones darían cuenta de que este hombre habría coordinado el rapto de este profesional, ocurrido el 3 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia. Es la cuarta captura del caso.

  • Weimar Alexander Castillo, alias 300, presunto cabecilla de la banda El Mesa, fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes. FOTOS: CORTESÍA
    Weimar Alexander Castillo, alias 300, presunto cabecilla de la banda El Mesa, fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Quien habría dado la orden de la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes hace 1.571 días ya se encuentra el poder de las autoridades. En las últimas horas se produjo la captura de alias 300, presunto cabecilla del grupo delincuencial El Mesa, quien habría liderado el rapto de este profesional el 3 de abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño.

El procedimiento se efectuó en el municipio de Bello, donde las autoridades llegaron con una orden de captura a nombre de Weimar Alexánder Castillo, nombre de pila de este presunto cabecilla, quien para esa fecha estaría a cargo de temas como el microtráfico y la extorsión en esta localidad. Su captura se produjo por el delito de desaparición forzada.

Esta detención ocurrió después de que el jueves 16 de julio ocurrió la de Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa, quien sería coordinador dentro de esta organización criminal y a quien le dictaron medida de detención en una cárcel por decisión del juez de control de garantías.

Entérese: Tercera captura por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez en el Norte antioqueño

Según las investigaciones, alias 300 sería uno de los hombres clave dentro de esta organización criminal, que históricamente ha sido liderada por Gustavo Adolfo Peña Peña o Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez, alias El Montañero, quien forma parte de la mesa de negociación de la paz urbana del Valle de Aburrá y quien está en libertad desde marzo de 2024.

Se espera que Castillo sea presentado en próximas horas ante un juez de control de garantías para que responda por este delito y convertirse así en la segunda persona enviada a prisión en el nuevo desarrollo del proceso judicial que se lleva por la desaparición de este profesional de la ingeniería forestal.

Sin embargo, otras dos personas fueron capturadas en el pasado por estos hechos: José Fernando Chavarría Ramírez, alias Huevito, a quien detuvieron en septiembre de 2022 y Juan Fernando Tapias Guzmán, alias Juancito, capturado el 22 de febrero de 2023. A ambos se les imputaron cargos por desaparición forzada, pero ante la falta de evidencias fueron dejados en libertad en 2024.

Le puede interesar: “Su ausencia duele todos los días”: ingeniero Andrés Camilo Peláez completó cuatro años desaparecido

El abogado Miguel Ángel del Río Malo, quien lleva este proceso en defensa de la familia del ingeniero, explicó que estas dos detenciones se produjeron porque alias El Paisa había dado declaraciones falsas con el fin de desviar las investigaciones.

La desaparición de este profesional ocurrió cerca de la media noche de ese domingo de abril, luego de salir de un establecimiento comercial. Las primeras versiones darían cuenta de que se lo habrían llevado con el fin de pedir dinero a sus familiares para la liberación, pero después de trasladarlo a una vereda de San Andrés de Cuerquia, se perdió todo rastro.

Las dos capturas recientes calman las críticas lanzadas por Claudia Yepes, mamá de Andrés Camilo, quien durante los últimos años había reclamado por la poca celeridad en las investigaciones para dar con el paradero de este profesional. No obstante, ella sigue a la espera de que le den información de dónde está su hijo después de cuatro años, tres meses y 20 días.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Quién es alias 300 y por qué fue capturado?
Alias 300, identificado como Weimar Alexánder Castillo, fue capturado por el delito de desaparición forzada. Según las investigaciones, sería el presunto cabecilla del grupo delincuencial El Mesa que habría ordenado la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes en abril de 2022.
2. ¿Qué relación tendría alias 300 con la desaparición de Andrés Camilo Peláez?
De acuerdo con las autoridades, alias 300 habría liderado el rapto del ingeniero y, para la época de los hechos, presuntamente dirigía actividades de microtráfico y extorsión de la estructura criminal El Mesa en San Andrés de Cuerquia. La investigación busca establecer su responsabilidad en la desaparición forzada.
3 . ¿Qué se sabe sobre la desaparición de Andrés Camilo Peláez Yepes?
El ingeniero forestal desapareció la noche del 3 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, después de salir de un establecimiento comercial. La principal hipótesis indica que fue secuestrado para exigir dinero a su familia, pero desde entonces se desconoce su paradero.

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