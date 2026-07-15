ICE suma un tercer caso mortal en una semana: migrante murió atropellado en Florida

La tensión alrededor de los operativos migratorios en Estados Unidos sigue en aumento. Un inmigrante murió el pasado martes 14 de julio en San Agustín, en el noreste de Florida, luego de ser atropellado por un camión cuando intentaba escapar a pie de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informó el Miami Herald.

De acuerdo con el medio local, el hombre corrió tras la intervención de los agentes y terminó siendo embestido en una carretera cercana. Murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad ni han informado cuál era su estatus migratorio.

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El caso ocurre en un momento de creciente cuestionamiento a las tácticas empleadas por la policía migratoria estadounidense. En menos de una semana, tres inmigrantes han perdido la vida en hechos relacionados con operativos de ICE, lo que ha intensificado el debate sobre los procedimientos utilizados durante las detenciones.

La muerte en Florida se conoció poco después de que el Gobierno de Estados Unidos ordenara suspender temporalmente la mayoría de los controles de tránsito realizados por ICE. La decisión, atribuida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fue reportada por The New York Times y The Washington Post tras los dos casos anteriores en los que agentes dispararon contra inmigrantes durante procedimientos de captura.

Aunque la medida representa un freno parcial a ese tipo de operativos, el principal asesor del presidente Donald Trump en asuntos migratorios, Tom Homan, indicó que se trataría de una decisión transitoria: “Creo que será una pausa corta, confío en que los agentes del ICE están bien capacitados”, declaró en una entrevista con Fox News.