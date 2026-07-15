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Presidente de la JEP pide reunirse con De la Espriella para diálogo “constructivo” sobre el Acuerdo de Paz

El magistrado Alejandro Ramelli mostró estar dispuesto a entablar un diálogo con el gobierno entrante y recordó por qué este tribunal no puede ser desmontado unilateralmente.

  • El magistrado Alejandro Ramelli manifestó estar presto a un diálogo constructivo con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Fotos: Manuel Saldarriaga y Colprensa
    El magistrado Alejandro Ramelli manifestó estar presto a un diálogo constructivo con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Fotos: Manuel Saldarriaga y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, extendió una invitación formal al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para entablar un diálogo institucional y directo sobre el funcionamiento de la justicia transicional en Colombia.

Este llamado surge en un contexto de fuertes tensiones, tras las críticas de De la Espriella hacia la JEP, a la que ha calificado como un “disfraz” para la impunidad, y sus advertencias sobre un posible desmonte del sistema tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

A través de declaraciones a los medios, el magistrado Ramelli enfatizó la disposición del tribunal para reunirse con el equipo que designe el nuevo Gobierno, subrayando que el acercamiento debe darse bajo el respeto mutuo.

“Nosotros estamos prestos a hacer una reunión con el nuevo gobierno, con el equipo que el señor presidente electo designe. Y creo que esa es la lógica de la jurisdicción: un diálogo constructivo, respetuoso, dentro del marco de nuestras competencias y la autonomía judicial”, expresó el magistrado que preside la JEP.

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Para Ramelli es fundamental establecer un canal de comunicación único para definir la “hoja de ruta” de la implementación del Acuerdo de Paz durante los próximos cuatro años. También recordó que ese tribunal cuenta con un “blindaje nacional e internacional”, respaldado por organismos como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, esto aludiendo a las propuestas de eliminar esa jurisdicción.

¿Cuáles han sido las críticas de Abelardo de la Espriella contra la JEP?

En su última intervención a través de sus redes sociales, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, arremetió contra el tribunal surgido tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, señalando que es un “disfraz” utilizado por quienes pretenden “lavar sus crímenes”.

A su vez, sostuvo que ningún formalismo legal puede ocultar que los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los jefes de las Farc permanecen impunes.

En su tercera alocución como mandatario electo, el reconocido penalista fue más allá de las críticas, anunciando que su gobierno se enfocará en el “desmonte total del perverso sistema de impunidad” y ordenó eliminar la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y trasladar sus funciones al Comisionado Nacional de Seguridad, suprimiendo también la figura del Comisionado para la Paz.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la JEP busca reunirse con Abelardo de la Espriella?
La JEP busca abrir un diálogo institucional para definir una hoja de ruta sobre la implementación del Acuerdo de Paz durante los próximos cuatro años, en un ambiente de respeto mutuo y dentro de la autonomía judicial.
¿Qué cambios propone Abelardo de la Espriella frente al Acuerdo de Paz?
El presidente electo anunció que impulsará el desmonte del sistema que considera de impunidad, eliminará la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y trasladará sus funciones al Comisionado Nacional de Seguridad, además de suprimir el Comisionado para la Paz.
¿Puede un presidente eliminar la JEP en Colombia?
La Jurisdicción Especial para la Paz hace parte del sistema creado tras el Acuerdo de Paz de 2016 y tiene respaldo constitucional e internacional, por lo que su eliminación requeriría procesos jurídicos y políticos complejos.
¿Qué es la JEP y cuál es su función en Colombia?
La Jurisdicción Especial para la Paz es el tribunal de justicia transicional encargado de investigar y juzgar los crímenes más graves relacionados con el conflicto armado colombiano.

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