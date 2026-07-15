La semana de 42 horas laborales ya rige: así cambia la jornada de trabajo para empresas y empleados

Desde este miércoles 15 de julio, las empresas colombianas deberán reorganizar turnos, ajustar contratos y recalcular costos laborales. La entrada en vigor de la jornada máxima de 42 horas semanales, sumada al aumento del recargo por trabajo en domingos y festivos y a la nueva jornada nocturna establecida en la reforma laboral, marca uno de los mayores cambios en la administración del empleo de los últimos años. Aunque el salario de los trabajadores no se modifica, sí cambia la forma de distribuir el tiempo de trabajo y, en muchos sectores, la planeación de las operaciones.

La reducción de la jornada se da en cumplimiento de la Ley 2101 de 2021, que modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo para disminuir de manera gradual la jornada máxima sin afectar el salario ni las prestaciones sociales. A esto se suman disposiciones de la Ley 2466 de 2025, que elevó el recargo dominical al 90% y estableció que la jornada nocturna inicia a las 7:00 p.m., incrementando el costo de la hora laboral en determinados casos. Le puede interesar: Colombia estrena jornada laboral de 42 horas, pero sigue como el país de la OCDE donde más se trabaja

¿Por qué la jornada laboral baja a 42 horas desde este 15 de julio?

La reducción hace parte del cronograma establecido por la Ley 2101 de 2021, que ordenó disminuir progresivamente la jornada laboral desde 48 hasta 42 horas semanales sin reducir el salario de los trabajadores ni afectar sus prestaciones sociales. Además, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-507 de 2023, extendió este beneficio a los trabajadores domésticos internos, en aplicación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

¿Cómo podrán reorganizar las empresas las nuevas 42 horas semanales?

Luis Fernando Moreno Sánchez, director de la Especialización en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Católica de Colombia, explicó que una de las principales herramientas será la jornada flexible.

”El número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable si el horario se pacta con el trabajador”, señaló.

Qué deben hacer las empresas para cumplir con la nueva jornada laboral?

Vicente Umaña, socio de Posse Herrera Ruiz, recomendó documentar todos los cambios para atender eventuales auditorías del Ministerio del Trabajo o reclamaciones judiciales. ”Las empresas deberán verificar que sus reglamentos internos, contratos de trabajo y políticas laborales reflejen adecuadamente esta reducción de jornada. En sectores con operación continua será necesario evaluar si la reducción de horas puede ser absorbida mediante mejoras de productividad o si será indispensable contratar personal adicional o rediseñar los modelos de turno”, indicó. Lea más: Estos son los trabajadores a los que no les aplica la reducción de la jornada laboral a 42 horas

¿Qué deben tener en cuenta los trabajadores con la nueva jornada de 42 horas?

Uno de los cambios es que el denominado Día de la Familia, previsto en la Ley 1857 de 2017, deja de ser una obligación para el empleador. No obstante, como explica Luis Fernando Moreno, la Ley 2466 de 2025 establece que los empleadores y las cajas de compensación familiar podrán promover jornadas de integración familiar de manera voluntaria. Los expertos coinciden en que la reducción de la jornada exigirá un mayor control sobre el registro de horas trabajadas, ya que muchas empresas podrían recurrir a las horas extra para cubrir necesidades operativas. En esa línea, Rafael Abuchaibe, director asociado del área laboral de Lloreda Camacho, afirmó que la planeación será determinante para evitar sobrecostos. ”Este cambio supone una reconfiguración de la jornada, la nómina y la operación. Las empresas que no lleguen con ajustes en contratos, turnos y sistemas se exponen no solo a contingencias jurídicas, sino también a sobrecostos que, en buena medida, son evitables con una planificación oportuna.”

¿Cómo ha sido la reducción de la jornada laboral en Colombia?

La implementación comenzó en 2023, cuando la jornada pasó de 48 a 47 horas semanales. Posteriormente se redujo a 46 horas en 2024, a 44 horas en julio de 2025 y, desde este 15 de julio de 2026, quedó establecida en 42 horas semanales. En el caso de los trabajadores del servicio doméstico interno, la disminución también se aplicó de manera progresiva, pasando de 60 a 52,5 horas semanales, conforme a las decisiones de la Corte Constitucional. El especialista recordó que la ley permite distribuir la jornada entre un mínimo de cuatro horas continuas y un máximo de nueve horas diarias, sin que ello genere recargos por trabajo suplementario, siempre que no se exceda la jornada máxima semanal. Conozca también: Colombia es el país donde más horas se necesitan para ganar US$1.000, según ranking internacional Sin embargo, la forma en que cada empresa organice esas 42 horas también dependerá del día de descanso compensatorio que tenga definido. Alberto Jaramillo, director jurídico de Centro Jurídico Internacional, explicó que la reforma laboral permite a los empleadores modificar ese descanso semanal, que tradicionalmente corresponde al domingo. ”Si una empresa decide trasladar el descanso compensatorio, por ejemplo al miércoles, el domingo deja de ser un día de descanso y pasa a hacer parte de la jornada laboral. En ese caso, las horas trabajadas ese domingo sí cuentan dentro de las 42 horas semanales y el descanso se descuenta del nuevo día compensatorio”, explicó. El abogado precisó que, si la empresa mantiene el domingo como día de descanso, este no hará parte del cómputo de las 42 horas y la jornada continuará distribuyéndose entre los demás días hábiles. Bloque de preguntas y respuestas: