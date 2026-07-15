La semana de 42 horas laborales ya rige: así cambia la jornada de trabajo para empresas y empleados

Desde este miércoles 15 de julio, las empresas colombianas deberán reorganizar turnos, ajustar contratos y recalcular costos laborales.
La entrada en vigor de la jornada máxima de 42 horas semanales, sumada al aumento del recargo por trabajo en domingos y festivos y a la nueva jornada nocturna establecida en la reforma laboral, marca uno de los mayores cambios en la administración del empleo de los últimos años.
Aunque el salario de los trabajadores no se modifica, sí cambia la forma de distribuir el tiempo de trabajo y, en muchos sectores, la planeación de las operaciones.