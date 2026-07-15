Juez ordena a Petro retractarse de sus señalamientos contra el conjuez del CNE Hollman Ibáñez, ¿qué dijo?

El 4 de febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó una foto a blanco y negro del abogado Hollman Ibañez, conjuez del CNE y aseguró que había cometido un delito al no dejar que Iván Cepeda Castro, candidato del oficialismo, participara en las consultas de marzo.
Este 14 de julio, un juez del juzgado quince de familia de Bogotá concluyó que aquello vulnera la honra y el buen nombre de Ibáñez, pues tal delito no está ni denunciado formalmente ni comprobado por la Justicia, por lo que el mandatario tiene tres días para retractarse y disculparse con Ibañez.
Y es que, en la foto publicada, Ibañez posa junto al ahora presidente electo, Abelardo de La Espriella, por lo que Gustavo Petro lo señaló de parcialidad. “Esta persona que ven en la foto fungió de juez y negó el derecho a elegir y ser elegido de un ciudadano de Colombia, que es el rival electoral de su íntimo amigo”, dijo.