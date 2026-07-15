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Hora, posibles nóminas y dónde ver Argentina-Inglaterra: se define el segundo finalista del Mundial de Norteamérica

España, que venció 2-0 a Francia, es el primer finalista para disputar el duelo del título en Nueva York, el próximo domingo.

  • Lionel Messi y Harry Kane los goleadores de Argentina e Inglaterra se citan en Atlanta para disputar la semifinal del Mundial de Norteamérica. FOTO PANTALLAZO
    Lionel Messi y Harry Kane los goleadores de Argentina e Inglaterra se citan en Atlanta para disputar la semifinal del Mundial de Norteamérica. FOTO PANTALLAZO
Agencia AFP
hace 2 horas
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El duelo entre Inglaterra y Argentina para definir el segundo finalista de la Copa del Mundo es uno de los más picantes en la historia del fútbol y las rivalidades que se han heredado de generación a generación.

Pocos enfrentamientos de selecciones cargan con tantas polémicas y morbo como el de argentinos e ingleses, cuya rivalidad se ha condimentado dentro y fuera de la cancha.

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En Colombia, el partido se podrá ver, desde las 2:00 de la tarde, a través de las señales de Caracol, RCN y Win Sport, como también en las aplicaciones de Caracol y RCN, las señales HD2 de ambos canales y www.golcaracol.com.co, además de la señal de Directv con DGO y DAZN.

El duelo entre Inglaterra y Argentina tiene como condimentos la Guerra de las Malvinas o la Mano de D10S de Diego Maradona, que eliminó a los Tres Leones en cuartos de final del Mundial de 1986; son tal vez los mayores ápices de un antagonismo listo para escribir un nuevo capítulo.

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En las cinco ocasiones anteriores que se enfrentaron en la mayor pasarela del fútbol -en fases de grupo, octavos y cuartos- no había tanto en juego. Los europeos festejaron en tres ocasiones y los sudamericanos en dos.

Pero esta vez, en el Mercedes-Benz Stadium, un deslumbrante recinto con capacidad para 68.239 espectadores, está en juego que Argentina dispute su segunda final consecutiva o que Inglaterra clasifique a su primera final en seis décadas.

Ambos bandos han llamado a la calma frente a un encuentro que se disputará para conocer el rival de España, que derrotó a Francia 2-0, por ello, el técnico Lionel Scaloni mencionó que, “el mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa”, tras eliminar en el alargue a Suiza (3-1).

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Inglaterra: Jordan Pickford; Nico O’Reilly, Marc Guéhi, John Stones, Ezri Konsa; Declan Rice, Elliot Anderson; Anthony Gordon, Jude Bellingham, Bukayo Saka; Harry Kane.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde se jugará el partido de semifinales entre Inglaterra y Argentina?
El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, un moderno escenario deportivo ubicado en Atlanta, Estados Unidos, que cuenta con una capacidad para 68.239 espectadores.
¿Cómo está el historial de partidos entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales?
En los cinco enfrentamientos previos en Copas del Mundo, Inglaterra ha ganado 3 partidos y Argentina ha ganado 2. Este sexto duelo será histórico por ser el primero en el que se enfrentan en una ronda de semifinales.
¿Quién espera en la final al ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra?
El rival en la final será España, selección que ya se clasificó tras derrotar a Francia con un marcador de 2-0 en la otra llave de semifinales.
¿A qué hora juega Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026?
El partido entre Argentina e Inglaterra se disputa este miércoles a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y definirá al segundo finalista de la Copa del Mundo 2026.

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