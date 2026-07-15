Capturaron a un mexicano en Rionegro por fraude millonario al gobierno de Estados Unidos con ayudas para la pandemia

Cuando llegaba en un vuelo comercial, proveniente de Miami, Estados Unidos, las autoridades de Migración Colombia e Interpol capturaron al ciudadano mexicano Bryan Gardea, quien tenía circular roja de Interpol por una investigación en su contra por defraudar fondos de ayuda de Estados Unidos a las empresas afectadas por la pandemia.
De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, “Gardea es solicitado por la justicia estadounidense para responder por los delitos de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero, tras ser señalado como el cabecilla de una red criminal que se aprovechó de la emergencia sanitaria mundial”.