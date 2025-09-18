Retiraron alerta de tsunami tras fuerte sismo de magnitud 7.8 que sacudió las costas del Extremo Oriente en Rusia

Un fuerte sismo de magnitud 7,8 se registró en la tarde de este viernes frente a las costas de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), pocos días después de otro fuerte sismo en la misma zona.<br />
El temblor ocurrió a 128 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de diez kilómetros, lo que llevó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos a emitir una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas, pero varias horas después aseguró que la amenaza había pasado.