Riñas y violencia intrafamiliar, entre los reportes de las 1.701 llamadas que atendió la Policía en Antioquia durante Año Nuevo

Además, se impusieron 146 comparendos y se incautaron 24 armas blancas. Conozca más detalles.

    Se atendieron 167 llamadas por alteración a la tranquilidad en el departamento. FOTO: Cortesía Policía Antioquia
El Colombiano
hace 6 horas
No todo es festivo ni alegre cuando se trata de recibir el Año Nuevo. Si bien en muchos casos la fiesta se lleva en paz, la falta de convivencia y cultura ciudadana sigue empañando las celebraciones de este tipo.

Lea más: Volcamiento de bus en la vía que conduce de Sabanalarga a Medellín dejó 18 pasajeros heridos

La Policía Antioquia presentó el consolidado de la atención en el departamento. Fueron 1.701 llamadas que, entre la media noche y las siete de la mañana del 1 de enero de 2026, atendieron las autoridades a través de la Línea 123, entre las que destacan 167 por alteración al orden público, 85 por violencia intrafamiliar y 82 por agresión entre ciudadanos.

Respecto a atención presencial con unidades policiales, hubo 561 casos, de los que derivaron 146 comparendos, de los cuales 47 fueron impuestos por riñas y 26 por quema de pólvora. Además, se incautaron 24 armas blancas.

De los 15 delitos que tiene priorizados la Policía, 7 tuvieron una reducción significativa durante 2025: reducción del 77 % en casos de terrorismo, del 59 % en casos de hurto a ganado, 25 % menos en hurto a residencias, 24 % menos en hurto a comercios, respecto al hurto a motocicletas tuvimos una reducción del 19 %, un 16 % menos en hurto a automotores, y finalmente se registró una disminución en el hurto a personas del 6 %”, dijo el Brigadier General Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la Policía Antioquia.

Entérese: Migración investigará al hotel que tuvo hospedada a la secta judía Lev Tahor en Yarumal, Antioquia

En cuanto a la pólvora, la Policía incautó en Antioquia, durante diciembre, 1,8 toneladas e hizo 271 comparendos por el uso y la venta de elementos pirotécnicos.

También, en el último mes del año inmediatamente anterior, se incautaron 512 botellas de licor adulterado en el departamento.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas emergencias fueron reportadas durante la celebración de Año Nuevo en Antioquia?
Durante la madrugada del 1 de enero de 2026, la Policía de Antioquia atendió 1.701 emergencias, destacando riñas, violencia intrafamiliar y agresiones entre ciudadanos.
¿Qué medidas tomó la Policía para controlar el uso de pólvora en Antioquia?
La Policía incautó 1,8 toneladas de pólvora durante diciembre y realizó 271 comparendos por el uso ilegal de estos elementos pirotécnicos.
¿Cómo se comparan las cifras de delitos en 2025 con las de años anteriores?
En 2025, hubo una reducción significativa en varios delitos en Antioquia, como terrorismo (77 %), hurto a ganado (59 %) y hurto a residencias (25 %).

Utilidad para la vida