Riñas y violencia intrafamiliar, entre los reportes de las 1.701 llamadas que atendió la Policía en Antioquia durante Año Nuevo

No todo es festivo ni alegre cuando se trata de recibir el Año Nuevo. Si bien en muchos casos la fiesta se lleva en paz, la falta de convivencia y cultura ciudadana sigue empañando las celebraciones de este tipo.

La Policía Antioquia presentó el consolidado de la atención en el departamento. Fueron 1.701 llamadas que, entre la media noche y las siete de la mañana del 1 de enero de 2026, atendieron las autoridades a través de la Línea 123, entre las que destacan 167 por alteración al orden público, 85 por violencia intrafamiliar y 82 por agresión entre ciudadanos.