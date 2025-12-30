x

Aumento del salario mínimo en Colombia: reacciones y memes tras el anuncio de Petro

Mientras el país debate el impacto económico del incremento del 23,7%, el humor se abrió paso en X, Facebook e Instagram, donde usuarios celebraron, ironizaron y expresaron temores a golpe de meme.

  Los memes sobre el aumento del salario mínimo inundaron las redes sociales luego del anuncio del presidente Gustavo Petro, entre celebraciones, críticas e ironías sobre su impacto económico. FOTO: redes sociales.
El Colombiano
30 de diciembre de 2025
El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el aumento del salario mínimo en Colombia no solo avivó la discusión política y económica, sino que también detonó una avalancha de memes en redes sociales. En medio de la tensión por una medida que dividió opiniones, el humor digital volvió a convertirse en termómetro del sentir ciudadano.

Conozca: ¿Un tiro en el pie? Alza de 23,7% del salario mínimo agranda el hueco fiscal del Gobierno Petro, y pone en jaque presupuesto y pensiones

Desde la noche del lunes, cuando el mandatario confirmó que el salario mínimo para 2026 será de $2.000.000, incluido el auxilio de transporte, las plataformas digitales se llenaron de imágenes, videos y montajes que retratan, con ironía, las expectativas y los temores frente a la decisión.

Los memes —difundidos principalmente en X, Facebook e Instagram— van desde celebraciones exageradas por el “nuevo sueldo millonario”, hasta comparaciones con el aumento de precios, advertencias sobre posibles despidos y alusiones a escenarios económicos adversos. Otros, en cambio, defienden la medida y se burlan de las críticas del sector empresarial.

El incremento, que representa un 23,7%, fue adoptado por decreto tras no lograrse un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Con esta decisión, el salario mínimo pasa de $1.423.500 a $1.746.882, sin contar el auxilio de transporte.

Petro defendió el aumento al asegurar que busca garantizar un salario mínimo vital, “democratizar la riqueza” y fortalecer el poder adquisitivo de las familias. “No le estamos quitando un peso a nadie”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el alza salarial no debe trasladarse a los precios al consumidor.

Mientras el debate continúa en los escenarios políticos y económicos, en redes sociales el país parece procesar la noticia a su manera: con humor, sarcasmo y expectativa por lo que pasará en el 2026 tras el nuevo cambio.

Utilidad para la vida