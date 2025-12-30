Aumento del salario mínimo en Colombia: reacciones y memes tras el anuncio de Petro

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el aumento del salario mínimo en Colombia no solo avivó la discusión política y económica, sino que también detonó una avalancha de memes en redes sociales. En medio de la tensión por una medida que dividió opiniones, el humor digital volvió a convertirse en termómetro del sentir ciudadano.

Desde la noche del lunes, cuando el mandatario confirmó que el salario mínimo para 2026 será de $2.000.000, incluido el auxilio de transporte, las plataformas digitales se llenaron de imágenes, videos y montajes que retratan, con ironía, las expectativas y los temores frente a la decisión.