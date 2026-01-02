Afección en los dedos de Zulma Guzmán abre otra vía en investigación por envenenamiento con talio

Guzmán permanece en un hospital británico con problemas de salud. Debido a los protocolos médicos del Reino Unido, la sospechosa está bajo protección mientras dure su permanencia en el hospital, lo que impide por ahora a las autoridades notificar formalmente la orden de captura internacional y avanzar en el trámite de extradición. Las autoridades colombianas señalaron a Guzmán como la presunta responsable de coordinar el envío a domicilio de una caja de regalo con frambuesas cubiertas de chocolate a una vivienda del barrio Rosales, en el norte de Bogotá. El domicilio llegó a una casa donde se encontraban tres estudiantes menores de edad, bajo el cuidado de un joven de 21 años, hermano mayor de una de ellas, mientras preparaban unas galletas. Según la investigación, las menores inicialmente se negaron a recibir el pedido, al no haberlo solicitado. Entérese: Propina al domiciliario y envío por “la del pelo rojo”: las nuevas pistas en caso de envenenamiento con talio en frambuesas

Sin embargo, ante la insistencia del domiciliario, decidieron aceptarlo. Minutos después de consumir las frutas, las niñas comenzaron a presentar síntomas de intoxicación, por lo que fueron trasladadas de urgencia a la Fundación Santa Fe. Ese mismo día falleció una de las menores y, cuatro días después, murió la segunda. La tercera adolescente logró sobrevivir, aunque con secuelas, mientras que el joven de 21 años se recuperó completamente.

Días más tarde, los análisis forenses confirmaron que las frambuesas habían sido impregnadas con talio, un metal altamente tóxico, incoloro, inodoro e insaboro, cuya ingestión puede resultar letal incluso en pequeñas dosis. Este hallazgo permitió a los investigadores establecer que no se trató de una intoxicación accidental, sino de un ataque premeditado mediante envenenamiento. Zulma Guzmán Castro, economista de profesión, habría mantenido una relación sentimental con el padre de una de las menores fallecidas y, presuntamente, habría enviado las frutas envenenadas como un acto de retaliación personal. Lea más: Despecho y veneno: la supuesta obsesión fatal tras las muertes con talio Según lo reseñado por el programa Los Informantes, en su emisión del 17 de diciembre pasado, en 2020 ocurrió otro envenenamiento por talio que habría afectado, precisamente, a la madre de una de las menores que perdieron la vida. La mujer fue identificada como Alicia Graham, quien falleció en 2021.

La información del caso llegó de manos de Julio Portocarrero, médico internista y endocrino, quien atendió a la paciente. En diálogo con ese medio, recordó que ella había visitado a varios médicos cuando tocó las puertas de su consultorio. El cuerpo de la mujer contenía entre 80 y 90 microgramos de talio. Tras recibir un tratamiento para eliminar la sustancia, la paciente mostró una recuperación inicial. Sin embargo, meses después, durante un viaje a Europa, sufrió una recaída y falleció el 17 de agosto de 2021, tras la reactivación de un tumor.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo actúa el talio en el cuerpo humano y por qué es tan letal? El talio es un metal altamente tóxico que afecta el sistema nervioso, causando síntomas como vómitos, dolor abdominal, parálisis e incluso la muerte. Su ingestión en pequeñas dosis puede ser fatal. ¿Qué pruebas está utilizando la Fiscalía para vincular a Zulma Guzmán al envenenamiento? La Fiscalía examina una afección en los dedos de Guzmán, registrada en su ficha decadactilar, que podría estar relacionada con la manipulación del talio. ¿Por qué la extradición de Zulma Guzmán está detenida? Guzmán se encuentra en un hospital del Reino Unido debido a problemas de salud, lo que ha retrasado su proceso de extradición a Colombia.