Madre del presidente del Concejo de Bello murió en choque que dejó dos víctimas en Niquía

La mamá de Jhon Anderson Arango viajaba como pasajera en un carro, el cual chocó contra un poste y falleció.

  En este accidente, registrado en la vía a La Seca, en Bello, murió la mamá de Jhon Ánderson Arango Arboleda (detalle), presidente del Concejo de Bello. FOTOS: Cortesía
Santiago Olivares Tobón
Metro

hace 9 horas
Dos personas muertas dejó un grave accidente ocurrido en la mañana de este viernes en la vía a La Seca, entre la estación Madera del metro y la urbanización Toledo, a la altura del barrio La Gabriela, de Bello. En este siniestro, una de las víctimas fue la mamá de Jhon Ánderson Arango Arboleda, presidente del Concejo de Bello.

Los hechos se registraron sobre las 5:00 de la mañana, cuando el conductor del vehículo, un Chevrolet Spark, perdió el control del mismo y al volcarse colisionó contra un poste.

Ambos ocupantes del automotor fallecieron en el sitio y esta situación obligó a que los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Bello realizaran las labores judiciales a los cuerpos de las víctimas.

Entérese: Peligro al volante: más de 400 accidentes con conductores ebrios en Medellín dejaron 13 muertos en las vías

La mamá del presidente del Concejo de Bello fue identificada como Astrid Eugenia Arboleda Benjumea, de 53 años, quien viajaba como ocupante del automotor. El conductor fue identificado como Johan Vásquez Ruiz, de 39 años.

Esta situación provocó que se presentara un cierre en este corredor hasta tanto terminaran las labores judiciales. Esta situación no provocó graves congestiones, debido al bajo flujo vehicular que se presenta por estos días en este corredor vial.

Le puede interesar: Actualización: fueron doce los heridos en accidente vial ocurrido en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Sonsón

Desde la Alcaldía de Bello enviaron sus condolencias al corporado con “un mensaje de consuelo a su familia y expresamos nuestra solidaridad en esta pérdida irreparable. Rogamos al Todopoderoso fortaleza para este difícil momento”.

Desde el Concejo de Bello, por su parte, manifestaron que “nos unimos a su dolor y enviamos un abrazo de solidaridad en este difícil momento”.

Estas dos personas son las dos primeras víctimas de accidentes de tránsito en las vías de Bello en lo que va de 2026, en un municipio que terminó el 2025 con 43 víctimas en las vías, de acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

De las víctimas en este municipio, 32 fueron usuarios de motocicleta, el actor vial con más víctimas, seguido por los peatones, con ocho, y los usuarios de carros, con una muerte.

