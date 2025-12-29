¿De paseo en Medellín? Chiara Ferragni, la empresaria e influencer más famosa del mundo, está en la ciudad

28 millones de seguidores tiene en Instagram Chiara Ferragni, la italiana considerada la influencer más famosa del mundo. Conocida no solo por su blog, The Blonde Salad –que comenzó en 2009 compartiendo sus looks diarios y consejos, convirtiéndose en un referente mundial– sino por el imperio de moda que creo tras el éxito mediático (es diseñadora de su propia firma) y por una vida soñada para muchos de sus seguidores –que no ha sido tan color de rosa–.
Ferragni está en Medellín y lleva 3 días conociendo la ciudad, moviéndose por sus calles y hasta mostrando sus habilidades con el baloncesto. Y aunque no publica imágenes con planos muy abiertos si se ha visto saliendo de una pizzería, al parecer en El Poblado, o jugando básquet en San Javier, pero, ¿qué está haciendo en la ciudad?
Según medios italianos como ChiMagazine o Libero o cuentas de redes sociales como Notizie e Non Solo, Ferragni está en una escapada romántica en Medellín.
“La relación entre Chiara Ferragni y Giovanni Tronchetti Provera parece haber llegado a su fin, tras meses de altibajos. A pesar de un romance renovado tras su crisis inicial en primavera, Giovanni ha vuelto con su exesposa, Nicole Moellhausen, según informó el periodista Gabriele Parpiglia.
Mientras tanto, Chiara fue vista volando sola a Medellín, Colombia, donde, según se informa, encontró una nueva pareja. Esta nueva relación llega en un momento delicado para la emprendedora digital, marcado por un año difícil de acusaciones y controversia pública”, escribieron y vamos por partes.