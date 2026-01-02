UPC para 2026 es “insuficiente y un riesgo para la vida”: gremios de salud y pacientes

Con duros cuestionamientos, los gremios de la salud y las asociaciones de pacientes cuestionaron el aumento de la unidad de pago por capitación (UPC), anunciada por el Ministerio de Salud para 2026. Esa prima corresponde a los recursos que reciben las entidades promotoras de salud (EPS) para la atención de sus afiliados. Le puede interesar: Minsalud definió el aumento de la UPC (dinero para el sistema) para 2026; así quedó. Ante esto, la organización Pacientes Colombia, que agrupa a más de 200 organizaciones de pacientes, calificó de “atentado contra la vida” el aumento del 9,03 % a la UPC y señalándolo como insuficiente para sostener el sistema de salud. En ese sentido, señalan que el ajuste de la UPC para los regímenes contributivo y subsidiados debían ser mínimo del 15 %, pero que esta decisión del gobierno agrava la situación de los pacientes y “empuja al sistema de salud al colapso”.

“Este desajuste no es una cifra, se traduce en pacientes que no reciben sus tratamientos, en servicios que cierran y en vidas que quedan en riesgo. La salud no puede depender de decisiones irresponsables”, advirtió el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva. Por su parte, la presidente de Acemi, Ana María Vesga, señaló que el aumento del 9 % en la UPC en el régimen contributivo es insuficiente y está muy lejos debido a que “en este régimen se concentra la mayor proporción del gasto en salud”. Lea más: Tras un año de negar insuficiencia, Petro dice que emergencia económica es para UPC De acuerdo con la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, los análisis técnicos indicaban la necesidad de un incremento cercano al 17 %, por lo que el ajuste aprobado apenas representaría un aumento real entre 4 y 5 por ciento sobre la base de la inflación proyectada para 2025.

Vesga insiste además de la insuficiencia en este incremento de la UPC al cuestionar que estos estudios técnicos no tenían en cuenta el incremento del 23 % del salario mínimo ordenado por el presidente Gustavo Petro, ya que “más del 40 % del gasto en salud está expresado en nóminas, este incremento va a afectar de manera material el gasto en salud”. A estos cuestionamientos se suma la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), el cual expresó sus preocupaciones por los incrementos definidos para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2026. “Existe un desfase significativo entre el aumento del salario mínimo y el ajuste aprobado para la UPC, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector prestador de servicios de salud”, indicó su director Juan Carlos Giraldo. Insisten además que, desde el gremio de hospitales y clínicas, esperaban un aumento de la UPC más cercano al salario mínimo, por lo que piden reconsiderar la cifra del 9 % para el régimen contributivo.

Finalmente, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) alertó que el aumento resulta insuficiente para responder a los costos reales y crecientes del sistema y agrava los retos financieros que hoy enfrenta el modelo de aseguramiento. De igual manera, ese gremio expresó su preocupación por que no se lograron los consensos necesarios en las mesas de la UPC y por que no se haya dado cumplimiento pleno cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional. “Si no corregimos el rumbo, el sistema seguirá avanzando hacia un punto de quiebre que puede dejar a millones de colombianos sin la atención que necesitan. La UPC, junto con los presupuestos máximos, define la capacidad de atender adecuadamente a la población, pues de ella dependen los recursos para medicamentos, talento humano en salud, prestadores, clínicas, hospitales y dispositivos médicos”, expresó el presidente de Afidro, Ignacio Gaitán.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en Colombia? La UPC es el monto que reciben las EPS para cubrir los costos de atención de sus afiliados. Este ajuste anual se realiza para mantener la viabilidad financiera del sistema de salud colombiano. ¿Por qué gremios y asociaciones de pacientes rechazan el aumento del 9% a la UPC? Las organizaciones de salud consideran que el aumento del 9% es insuficiente y no cubre el incremento de los costos de atención, especialmente ante el aumento del salario mínimo, lo que podría afectar la atención de los pacientes. ¿Cómo impactará el aumento de la UPC a los pacientes colombianos? El aumento insuficiente de la UPC podría traducirse en menos acceso a tratamientos, cierre de servicios médicos y un sistema de salud más deteriorado, afectando principalmente a los pacientes más vulnerables.