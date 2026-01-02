Petro desafía a Estados Unidos y muestra la zona donde cayeron lancheros presuntamente bombardeados en el Pacífico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este viernes la supuesta ubicación de sobrevivientes de embarcaciones que fueron “bombardeadas” en el Pacífico, donde Estados Unidos ataca a presuntas lanchas del narcotráfico. El mandatario colombiano no precisó a qué hecho se refiere. En una imagen de un mapa publicada en X marcó un punto al sur del estado mexicano de Oaxaca y al oeste de Costa Rica. Lea también: Trump confirma que EE. UU. atacó muelle de embarcaciones supuestamente con droga de Venezuela “Aviso a todos los gobiernos de la zona. Esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas”, dice la publicación del mandatario en su red social.

El presidente aseguró que dicha información fue conseguida por la Fuerza Naval de Colombia y que están dispuestas a colaborar en la ubicación de los presuntos sobrevivientes.

Cabe resaltar que Estados Unidos no publica la ubicación exacta de sus ataques, pues sólo en algunos casos esclarece si el ataque fue en aguas internacionales del Caribe o del Pacífico. Puede leer: ‘Más vale que se dé cuenta o será el siguiente objetivo’: Trump amenaza a Petro por aumento en producción de cocaína en Colombia Esta localización hecha por el presidente Petro no especifica a cuál bombardeo de Estados Unidos pertenece la información, sin embargo, podría estar relacionado al anuncio que el gobierno de Trump hizo el pasado miércoles, 31 de diciembre, sobre la muerte de tres presuntos narcoterroristas a bordo de una embarcación que viajaba en “convoy”. En ese anuncia, la Casa Blanca expresó que los “narcoterroristas restantes abandonaron” las otras embarcaciones “saltando por la borda”. Washington no detalló en ese momento la ubicación.

Gustavo Petro es uno de los mayores críticos en la región del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico para supuestamente atacar al narcotráfico. Defiende que los lancheros son víctimas de los capos de la cocaína y que en varias ocasiones ni siquiera estaban transportando droga. Al menos 110 personas han fallecido en este tipo de ataques desde septiembre, de acuerdo con las cifras proporcionadas por Estados Unidos. Donald Trump anunció recientemente la destrucción de un muelle utilizado para el narcotráfico en Venezuela. Siga leyendo: Hechos del 2025: La Casa Blanca arrincona a Petro con la temida Lista Clinton Luego Petro aseguró que conocía de un ataque en el estado venezolano de Maracaibo. Sin embargo, al parecer esas sospechas provienen de especulaciones en redes sociales después de un incendio en una fábrica de químicos llamada Primazol. El jefe de la empresa refutó las afirmaciones de Petro, acusando que el gobernante suele compartir en su cuenta de X noticias que no están verificadas. *Con información de AFP