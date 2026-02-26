SuperFinanciera habilitó un correo exclusivo para reportar quejas sobre Bancolombia

La Superintendencia Financiera de Colombia habilitó el correo electrónico para recibir de manera prioritaria las quejas y reclamos de los usuarios afectados por las fallas en los servicios de Bancolombia.
Según informó el ente de control, este canal exclusivo fue dispuesto para gestionar las inconformidades relacionadas con la reciente contingencia tecnológica que afectó los servicios digitales y transaccionales de la entidad financiera.
El anuncio de la entidad de vigilancia se dio en paralelo con el anuncio de este banco sobre un nuevo mantenimiento y apagón de sus servicios, luego de que entre el 22 y 23 de febrero presentara fallas.