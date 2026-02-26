SuperFinanciera habilitó un correo exclusivo para reportar quejas sobre Bancolombia

La Superintendencia Financiera de Colombia habilitó el correo electrónico para recibir de manera prioritaria las quejas y reclamos de los usuarios afectados por las fallas en los servicios de Bancolombia. Según informó el ente de control, este canal exclusivo fue dispuesto para gestionar las inconformidades relacionadas con la reciente contingencia tecnológica que afectó los servicios digitales y transaccionales de la entidad financiera. Le puede gustar: ¿Ya revisó que no tenga movimientos extraños en su cuenta de Bancolombia? Esto debe hacer si ve algo raro El anuncio de la entidad de vigilancia se dio en paralelo con el anuncio de este banco sobre un nuevo mantenimiento y apagón de sus servicios, luego de que entre el 22 y 23 de febrero presentara fallas.

¿Cuál es el correo para de la Superintendencia Financiera para presentar quejas contra Bancolombia?

Los usuarios afectados por las fallas en los servicios de Bancolombia pueden enviar sus quejas y reclamos al correo electrónico continbancolombia@superfinanciera.gov.co, canal habilitado de manera prioritaria para atender las inconformidades relacionadas con esta contingencia.

Más de 7.000 quejas y 20% por canales de atención

En conversación con EL COLOMBIANO, la Superfinanciera confirmó que inició investigaciones de oficio tras los incidentes registrados entre el domingo 22 de febrero y el 23 del mismo mes. De acuerdo con la entidad, las fallas generaron más de 7.000 quejas por parte de los usuarios. De ese total, el 20%, es decir, 1.450 reclamaciones, estuvieron relacionadas específicamente con los canales de atención de dicha entidad bancaria.

La Superfinanciera habilitó un correo exclusivo para las quejas de usuario en contra de Bancolombia. FOTO CORTESÍA

La cifra refleja el alcance de la contingencia y el impacto que tuvo en los clientes que intentaban realizar operaciones o comunicarse con la entidad durante el periodo de interrupciones.

¿Qué ha dicho la Superintendencia Financiera de Bancolombia?

César Ferrari, superintendente financiero, confirmó a esta redacción que el organismo activó los protocolos habituales cuando detecta incidentes de esta naturaleza. Aunque aclaró que no puede entregar detalles debido a que el proceso está en curso, explicó que la entidad avanza en la revisión integral del caso. “Estamos haciendo toda una serie de investigaciones al respecto de por qué ocurrieron estos percances, si se han dado soluciones y si se puede presentar de improviso un nuevo percance parecido”, señaló el funcionario.