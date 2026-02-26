Presidente del Foro Económico Mundial renunció por vínculos en el caso Jeffrey Epstein

Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial, entidad que organiza cada año la cumbre de Davos en Suiza, anunció este jueves su renuncia al cargo tras las revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En un comunicado, el exministro de Relaciones Exteriores de Noruega señaló que, después de una “cuidadosa reflexión”, tomó la decisión de dejar la presidencia y la dirección ejecutiva del organismo. “Ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, afirmó Brende al explicar su salida.

Noticia en desarrollo...

