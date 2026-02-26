x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Presidente del Foro Económico Mundial renunció por vínculos en el caso Jeffrey Epstein

Borge Brende renunció a la presidencia del Foro Económico Mundial tras revelaciones sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, buscando evitar distracciones en Davos.

Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 1 hora
Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial, entidad que organiza cada año la cumbre de Davos en Suiza, anunció este jueves su renuncia al cargo tras las revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En un comunicado, el exministro de Relaciones Exteriores de Noruega señaló que, después de una “cuidadosa reflexión”, tomó la decisión de dejar la presidencia y la dirección ejecutiva del organismo. “Ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, afirmó Brende al explicar su salida.

Noticia en desarrollo...

Entérese: Jóvenes en bikini y cócteles: nueva foto de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein aumenta las acusaciones

