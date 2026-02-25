Los cuatro grandes problemas del nuevo impuesto al patrimonio por emergencia económica

Hay más cuestionamientos que certezas. Esa es solo una de las conclusiones de analistas tributarios consultados frente al nuevo impuesto al patrimonio (decreto 0173 de 2026), que fue decretado de forma extraordinaria para atender la ola invernal que golpea a más de 60 municipios colombianos. La cuestión es que el decreto que oficializa el nuevo gravamen tiene por lo menos cuatro problemas que generan una incertidumbre tributaria y jurídica, según los expertos.
La medida se adoptó en el marco de un estado de emergencia económica, figura prevista en el artículo 215 de la Constitución, que permite al Gobierno establecer impuestos de carácter transitorio cuando se acrediten circunstancias excepcionales.
El documento contempla una tarifa general del 0,5% para las empresas con patrimonio líquido superior a 10.474 millones de pesos. Además, establece una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. Aquí los cuatro principales problemas.