Al fin hubo acuerdo para el cierre de Las Areneras en Amagá: así funcionará

Los alcaldes y la concesión Pacífico 1 llegaron a un acuerdo tras la reunión que hubo este miércoles para realizar un cierre que se ha venido postergando por las polémicas.

  En el sector Las Areneras, de Amagá, se comenzarán a hacer cierres de lunes a viernes para poder realizar un intercambio. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    En el sector Las Areneras, de Amagá, se comenzarán a hacer cierres de lunes a viernes para poder realizar un intercambio. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
bookmark

El polémico cierre en el sector Las Areneras, en el municipio de Amagá, Antioquia, finalmente se hará después de más de dos años de disputas políticas entre la concesión Pacífico 1, la Gobernación de Antioquia y los 23 alcaldes del Suroeste antioqueño. Se logró determinar cómo se hará después de los acuerdos a los que se llegaron tras una reunión de este miércoles.

Según informó la concesión, estos cierres comenzarán este jueves y se harán de lunes a viernes entre las 8:30 de la mañana y 1:30 de la tarde. En la primera etapa será con paso controlado a un carril y circulación alternada de vehículos en esos horarios. Durante los primeros días, el cambio de flujo se daría cada 15 minutos.

Así mismo, hubo claridad en que, en la medida en que avancen los trabajos en este sector, claves para el proyecto vial que pretende conectar a Antioquia y el sur del país, se pueden presentar otras medidas adicionales, como cierres totales en este sector por algunos periodos de tiempo.

Estos cierres se deben hacer para la ejecución del Retorno 2, el cual se hará en paso a nivel, situación que obliga a hacer movimiento de tierra para taludes en el costado derecho (sentido Amagá – Medellín) a borde de la vía nacional, estabilización de taludes mediante el uso constante de concreto lanzado y cables de acero, la construcción de 12 terrazas, y la estabilización con anclajes y recubrimiento de concreto.

Entérese: Es inevitable e inminente el largo cierre de la vía al Suroeste antioqueño: en un mes se deben definir condiciones

Lo más delicado es que estas intervenciones se deben hacer en puntos donde no habría opción de hacer desvíos para efectuar estos trabajos, que pueden demorar más de un año, señalaron desde la concesión y la Agencia Nacional de Infraestructura.

Los acuerdos para comenzar con estas intervenciones se lograron en la reunión en la que estuvieron presentes la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), representantes de empresas del sector, la interventoría y la concesionaria, además de los mandatarios, en el que se definieron las reglas de estos cierres para que se pueda trabajar sin golpear la economía de la subregión.

Le puede interesar: Ante autorización, alcalde de Amagá rechaza cierres en las Areneras y cuestiona propuesta de la ANI en Pacífico 1

Entre las decisiones también está la creación de un comité de seguimiento que acompañará a la ANI y a Pacífico 1 para evaluar los avances de los trabajos y establecer los ajustes que sean necesarios para los cierres y el mejor desarrollo del proyecto.

Las diferencias se lograron dirimir pese a los intentos de la Gobernación de Antioquia y los mandatarios por presionar para lograr que la concesión aceptara otras alternativas como la construcción de túneles para hacer los movimientos de tierra o que las intervenciones se hagan únicamente en la noche.

Sin embargo, desde la concesión vial aseguraron que los trabajos en la noche pueden ser riesgosos, principalmente en temporada de lluvias, por la cantidad de material que se debe mover para realizar este intercambio.

La gran puja pasa porque los alcaldes de esta subregión indican que un cierre prolongado puede colapsar la economía de cada uno de los municipios. Para el caso de Amagá, para el comercio del carbón que se extrae en su territorio, y para otras localidades para temas de turismo.

