Matrimonios que tienen casa y carro reducen el riesgo de divorcio, revela estudio en EE. UU.; esta es la explicación

¿Alguna vez ha escuchado que el dinero no da la felicidad, pero ayuda? Pues en el matrimonio, parece que los números en la cuenta de ahorros del banco tienen mucho que decir sobre cuánto puede durar el “sí, acepto” de la pareja.
La investigación, titulada Wealth and Divorce, de Alexandra Killewald, Angela Lee y Paula England, reveló que en Estados Unidos las parejas con mayor riqueza presentan menor riesgo de divorcio.
Y no se trata solo de ingresos; el patrimonio neto (activos menos deudas) se ubica como un predictor clave de estabilidad del matrimonio.
Puede leer: El “Sí, acepto” que paralizó el Super Bowl: Pastor reveló los secretos de la boda real durante el show de Bad Bunny
En ese orden, en Estados Unidos, las parejas que tienen más patrimonio, es decir, más bienes y ahorros que deudas, tienden a divorciarse menos. Y ese efecto es más fuerte cuando se pasa de tener pocos recursos a contar con algo de respaldo económico. Es en esos niveles bajos de riqueza donde tener un pequeño patrimonio hace una mayor diferencia en la estabilidad del matrimonio.