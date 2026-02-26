El testigo clave de la Fiscalía que complica a César Manrique en el caso de la UNGRD

César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, continúa prófugo en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y mantiene vigente una orden de captura para cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La decisión fue ratificada por el Juzgado 11 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que confirmó la medida privativa de la libertad contra Manrique Soacha.
Con ello, también se mantiene la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol, tras resolverse la apelación presentada por su defensa y la de otros siete exfuncionarios vinculados al caso de corrupción que sacudió a la UNGRD.