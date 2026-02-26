Bancolombia sigue apagado este jueves: “El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado”

Bancolombia anunció en la noche del 25 de febrero que entraría en un nuevo mantenimiento, apenas unas horas después de haber superado dos jornadas consecutivas de fallas que obligaron a apagar todos sus servicios. Todavía no ha podido solucionar sus fallas.
La entidad financiera, que atiende a 26 millones de clientes, ya completa más de ocho horas con varios de sus canales fuera de operación. La situación genera preocupación entre los usuarios, debido a que el propio banco advirtió que el proceso podría extenderse durante varias horas más.
Entérese: Bancolombia anuncia nuevo apagón de todos sus servicios: “el proceso no salió como debía”