Trump dice que si no gana el Nobel de la Paz será “un insulto” para EE.UU.

Donald Trump dijo que sería un “insulto” para Estados Unidos no ser galardonado con el premio Nobel de la Paz por su supuesto papel en la resolución de varias guerras.

El presidente estadounidense, que durante mucho tiempo ha buscado ganar el premio que será anunciado el 10 de octubre, hizo campaña para su caso un día después de anunciar un plan de paz para poner fin a la guerra en Gaza.

“¿Recibirás el Premio Nobel?”, se preguntó Trump, y luego se contestó a si mismo: “Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada”.

Lea también: Donald Trump quiere jugar al “reconciliador” y gana impulso en una campaña internacional para conseguir el Nobel de Paz

No recibir el galardón “sería un gran insulto para nuestro país”, añadió en una reunión de altos oficiales militares estadounidenses. “No lo quiero para mí, lo quiero para el país”, agregó.