Contratistas e independientes: esto subirá aporte a salud con alza del salario mínimo en 2026

El histórico aumento del salario mínimo anunciado este 29 de diciembre por el presidente Gustavo Petro dejó en vilo a la economía colombiana. Pero también a los trabajadores independientes y a quienes lo hacen con contratos por prestación de servicios, los cuales representan el 40 % y el 35 % de la fuerza laboral del país, respectivamente. El mínimo quedará en $1’750.905 y un subsidio de transporte de $249.095: lo que lo dejará en $2 millones.
Entre los servicios y obligaciones que suben de la mano con el incremento salarial están los aportes que hacen este tipo de trabajadores a seguridad social: salud (entidades promotora de salud), pensión (administradora de fondos de pensiones), riesgos laborales (ARL) y caja de compensación familiar.
El pago de esas obligaciones, para el caso de esos laburantes, se hace por cuenta propia: contrario a los empleados de una empresa (grande, mediana o pequeña), a quienes esos aportes se los hace el empleador y es descontado del pago de nómina quincenal o mensual.