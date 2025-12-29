¿Cuál es el origen de los rituales y agüeros de Año Nuevo?

31 de diciembre, 12:00 de la noche. Son innumerables los rituales y agüeros que en cada familia hacen para recibir el Año Nuevo. Haga memoria y empiece a contar esos comunes en su familia: la vuelta a la manzana con la maleta llena, comerse las 12 uvas a medida que van pasando las campanadas y se dicen 12 deseos, quemar sahumerio en toda la casa, estrenar de pies a cabeza, escribir una carta con 12 deseos y después quemarla, y así podemos seguir.
Como lo explica Johnny Orejuela, doctor en psicología de la Universidad de São Paulo, Brasil y profesor adjunto del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, España, un ritual es una práctica social muy concreta que opera como un dispositivo simbólico que nos permite conectarlos con el pasado, la tradición, y abrir el futuro, conecta intencionalmente con el porvenir anticipándolo.
Se dice que los rituales de Año Nuevo se conocen desde la época romana y que también tienen orígenes ancestrales en las comunidades indígenas y africanas. “Estos han acompañado la evolución de la humanidad como colectivo social que enfrenta contingencias, riesgos, peligros e incertidumbres desde la prehistoria donde se hacían para controlar y anticipar los ciclos agrícolas o controlar las fuerzas desmesuradas de la naturaleza: tormentas, sequías, desborde de ríos, tempestades”, cuenta Orejuela.