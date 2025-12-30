x

¿Ya hizo el tour de los barrios? Estas son las comunas en Medellín donde se puede disfrutar de los alumbrados y comer rico

En barrios y corregimientos hay tremendos planes de festividades y gastronomía para disfrutar.

  • 25.000 figuras adornan los alumbrados en Medellín. FOTO: Camilo Suárez
    25.000 figuras adornan los alumbrados en Medellín. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

¡Pilas, pues! Si no todavía no ha disfrutado de los alumbrados decembrinos en Medellín todavía le quedan catorce días para armar plan familiar o con los amigos. Pero no solo lo alumbrados del río están esperando su recorrido. En los parques principales de 16 comunas EPM instaló alumbrados con los que se puede armar una ruta imperdible de Navidad popular mientras se disfruta de la gastronomía barrial, comida de la buena y barata.

La energía de los Alumbrados EPM llega este año, una vez más, a los barrios de la ciudad. Visitar los parques de las 16 comunas de Medellín desde Santo Domingo, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles-Estadio, La América, San Javier, Poblado, Guayabal hasta Belén se convierte en una oportunidad para compartir con sus seres queridos lo que resta de estas vacaciones.

Siga leyendo: ¡Prepárese para viajar! Terminales de Medellín esperan más de 224.000 pasajeros en Año Nuevo

Entre lo que se puede disfrutar hay cortinas de flores luminosas que invitan a vivir la Navidad como una fiesta de vida, unión y esperanza, estructuras de piso, pasacalles, cadenetas colgantes e instalaciones monumentales también pueden admirarse en el Pueblito Paisa, Parque Lleras, Boston, Parque de la Vida, Las Piedras, calle 104, Pedregal, Santander, Calasanz, parque San Antonio, Nuevo Occidente, parque de El Ajedrez y Plaza Botero, en el corazón de Medellín.

Como cierre, en la avenida Oriental, se levanta el monumental luminoso, un homenaje al barrio en la montaña, a las comunas que dan vida a Medellín con sus colores, su creatividad y su manera única de celebrar. Una obra que simboliza la fuerza colectiva de una ciudad que florece, ilumina y crece desde sus raíces.

Entérese: Comunidad volvió a improvisar pista jabonosa gigante en las calles de Castilla, en Medellín

En todos estos trayectos la comunidad puede observar estaciones aéreas o pasacalles que iluminan el cielo en homenaje a dos grandes celebraciones de este 2025: los 350 años de Medellín y los 70 años de EPM.

También hay parche rural en los corregimientos. El programa es recorrerlos, disfrutar de la naturaleza y sorprenderse con los Alumbrados EPM. En Altavista los alumbrados están relacionados con las tradiciones de Navidad, con 120 figuras; en San Antonio de Prado, los protagonistas son los personajes navideños, con 130 figuras; en San Cristóbal los alumbrados recrean las velitas del 7 de diciembre, con 100 figuras; en San Sebastián de Palmitas la temática es los regalos navideños, con 84 figuras y, en Santa Elena, los alumbrados se inspiran en la luz mágica, con 165 figuras luminosas de ángeles, bolas navideñas, arcos, árboles, renos, estrellas y campanas.

Con 8 millones de bombillas y 25 mil figuras, los Alumbrados EPM en Medellín se pueden recorrer hasta el 12 de enero de 2026.

Alumbrados Navideños del río
Especial Navidad 2025
Medellín
