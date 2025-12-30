Estos son los nuevos impuestos que impondrá el gobierno Petro por la emergencia económica

¿Qué nuevos impuestos contempla la emergencia económica?

Ávila detalló que el paquete contempla nuevos y mayores gravámenes, entre ellos un impuesto al patrimonio, cargas adicionales para el sector financiero y el sector de hidrocarburos, así como un incremento del IVA. Puede leer: Este es el decreto de declaración de Emergencia Económica en Colombia: ¿qué significa para el bolsillo? A esto se suman ajustes en los impuestos al consumo, que impactarán actividades como los juegos de azar, los licores y otros bienes específicos.

Cambios en el impuesto al patrimonio

En el caso del impuesto al patrimonio, el Gobierno reducirá el umbral a partir del cual se debe pagar este tributo, ampliando el número de contribuyentes: ahora estarán obligadas las personas con patrimonios superiores a $2.000 millones. Además, se tendrá tarifas progresivas, que podrían llegar hasta el 5% para grandes capitales superiores a los $100.000 millones. Entérese: MinHacienda niega impuesto del 5x1.000 por emergencia económica en Colombia, y revela cuáles son los nuevos impuestos Con estos ajustes, el MinHacienda estima un recaudo adicional de $1,7 billones en 2026. La medida impactaría a cerca de 102.000 contribuyentes, lo que representa el 0,8% de la población.

Sobretasa al sector financiero

Por otro lado, se incluye una sobretasa del 15% para el sector financiero, frente al 5% vigente, lo que elevaría la tarifa nominal del impuesto de renta hasta el 50%. No obstante, Ávila aclaró que la carga efectiva es menor debido a los beneficios tributarios de los que goza actualmente este sector. Con este ajuste, se proyecta un recaudo de $1,2 billones en 2026. Relacionado: “La mitad de la actividad bancaria quedaría en manos del Estado”: Asobancaria sobre emergencia económica

Normalización de patrimonios

El paquete también contempla la normalización de patrimonios con una tarifa del 19%, un mecanismo que ya se aplicó en 2019, 2020 y 2022, y que permitiría ingresos cercanos a $613.600 millones.

Cambios en el IVA y el impuesto al consumo

En materia de IVA, se plantea aplicar una tarifa del 19% a los juegos de suerte y azar en línea, con un esquema de descuento sobre los premios entregados, así como elevar el IVA de los licores del 5% al 19%, con excepción de la cerveza. Adicionalmente, habrá ajustes en el impuesto al consumo que afectarán productos como licores, tabaco y bienes considerados de lujo.

Otras medidas tributarias

Otras medidas incluyen la reducción de la exclusión del IVA para importaciones de bajo valor, que solo aplicará hasta los 50 dólares; la creación de un gravamen sobre la primera venta o exportación de carbón; y la reactivación de la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para la exploración de petróleo y carbón, lo que generaría un recaudo adicional estimado en $3 billones. Vea también: Gobierno Petro le da la espalda al Senado y no asistirá al debate sobre la emergencia económica, ¿por qué? Finalmente, el Gobierno anunció alivios tributarios orientados a fortalecer la gestión y el recaudo de la Dian.

Bloque de preguntas y respuestas