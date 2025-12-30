x

Estos son los nuevos impuestos que impondrá el gobierno Petro por la emergencia económica

Los nuevos impuestos contemplan gravámenes al patrimonio, al sector financiero y de hidrocarburos, un alza del IVA y mayores cargas a licores, juegos de azar y consumo interno.

  El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció un paquete de medidas tributarias que el Gobierno implementará en el marco de la declaratoria de emergencia económica. FOTO: Cortesía
    El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció un paquete de medidas tributarias que el Gobierno implementará en el marco de la declaratoria de emergencia económica. FOTO: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 10 horas
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció un paquete de medidas tributarias que el Gobierno implementará en el marco de la declaratoria de emergencia económica.

El jefe de la cartera explicó que este 30 de diciembre se expedirá el decreto que dará vía libre a las medidas extraordinarias, con el objetivo de compensar la desfinanciación generada tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.

Según señaló, la decisión busca garantizar la estabilidad fiscal y la continuidad de los programas del Estado.

¿Qué nuevos impuestos contempla la emergencia económica?

Ávila detalló que el paquete contempla nuevos y mayores gravámenes, entre ellos un impuesto al patrimonio, cargas adicionales para el sector financiero y el sector de hidrocarburos, así como un incremento del IVA.

A esto se suman ajustes en los impuestos al consumo, que impactarán actividades como los juegos de azar, los licores y otros bienes específicos.

Cambios en el impuesto al patrimonio

En el caso del impuesto al patrimonio, el Gobierno reducirá el umbral a partir del cual se debe pagar este tributo, ampliando el número de contribuyentes: ahora estarán obligadas las personas con patrimonios superiores a $2.000 millones.

Además, se tendrá tarifas progresivas, que podrían llegar hasta el 5% para grandes capitales superiores a los $100.000 millones.

Con estos ajustes, el MinHacienda estima un recaudo adicional de $1,7 billones en 2026. La medida impactaría a cerca de 102.000 contribuyentes, lo que representa el 0,8% de la población.

Sobretasa al sector financiero

Por otro lado, se incluye una sobretasa del 15% para el sector financiero, frente al 5% vigente, lo que elevaría la tarifa nominal del impuesto de renta hasta el 50%.

No obstante, Ávila aclaró que la carga efectiva es menor debido a los beneficios tributarios de los que goza actualmente este sector. Con este ajuste, se proyecta un recaudo de $1,2 billones en 2026.

Normalización de patrimonios

El paquete también contempla la normalización de patrimonios con una tarifa del 19%, un mecanismo que ya se aplicó en 2019, 2020 y 2022, y que permitiría ingresos cercanos a $613.600 millones.

Cambios en el IVA y el impuesto al consumo

En materia de IVA, se plantea aplicar una tarifa del 19% a los juegos de suerte y azar en línea, con un esquema de descuento sobre los premios entregados, así como elevar el IVA de los licores del 5% al 19%, con excepción de la cerveza.

Adicionalmente, habrá ajustes en el impuesto al consumo que afectarán productos como licores, tabaco y bienes considerados de lujo.

Otras medidas tributarias

Otras medidas incluyen la reducción de la exclusión del IVA para importaciones de bajo valor, que solo aplicará hasta los 50 dólares; la creación de un gravamen sobre la primera venta o exportación de carbón; y la reactivación de la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para la exploración de petróleo y carbón, lo que generaría un recaudo adicional estimado en $3 billones.

Finalmente, el Gobierno anunció alivios tributarios orientados a fortalecer la gestión y el recaudo de la Dian.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes pagarán el impuesto al patrimonio en 2026?
Las personas con patrimonios superiores a $2.000 millones. Las tarifas serán progresivas y podrían llegar hasta 5% para grandes capitales.
¿Subirá el IVA con la emergencia económica?
Sí. Se aplicará IVA del 19% a juegos de azar en línea y se elevará el IVA de licores del 5% al 19%, excepto la cerveza.
¿Cuánto dinero espera recaudar el Gobierno?
Hacienda estima un recaudo adicional superior a $6 billones en 2026 con todas las medidas tributarias.

