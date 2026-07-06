Selecciones cuestionan decisión de la Fifa sobre roja de Balogun: “Trump no debería decir nada”

¿La gota que rebasó el vaso? En pleno Mundial 2026, la decisión de la Fifa de permitir jugar al estadoundiense Folarin Balogun en octavos de final pese a su cartulina roja tras la intervención de Donald Trump ha desatado una ola de reacciones en contra desde diferentes equipos y selecciones del mundo. Le puede interesar: Fifa rechazó apelación de Bélgica por el caso de Balogun y jugará partido con Estados Unidos “Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inédita, incomprensible e injustificable” que “ha cruzado una línea roja”, expresó en primera instancia la Uefa en un comunicado marcado por un inusual tono severo.

Y es que, para estupefacción general del planeta fútbol, la Fifa anunció este domingo 5 de julio que el atacante Folarin Balogun, expulsado en dieciseisavos de final por haber pisado el tobillo derecho del defensor bosnio Tarik Muharemovic cuando disputaban un balón (decisión reafirmada tras uso del VAR), finalmente podrá jugar contra Bélgica este lunes 6 en Seattle (a las 17:00 locales, es decir, las 7:00 p.m. hora Colombia). Balogun será titular.

Diferentes selecciones criticaron la decisión de la Fifa: esto dijeron

La Comisión Disciplinaria de la instancia, cuyos miembros son elegidos por el ejecutivo de la Fifa, convirtió la suspensión en firme por un castigo en suspenso “durante un período de prueba de un año”. Ante la gran cantidad de críticas, Gianni Infantino confirmó este lunes que había recibido una llamada de Donald Trump, tal como acababa de anunciar el presidente estadounidense. Pero aseguró que le respondió que los órganos de la Fifa son “independientes”. La Uefa, al igual que la federación suiza este lunes, no mencionó esa llamada telefónica, pero recordó los principios de una “competición justa, honesta y transparente”: “Una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción que quede a la discreción de las instancias”, indicó la organización europea. Asimismo, la federación alemana pidió explicaciones a la Fifa, mientras que su homóloga, la federación brasileña, tuvo que defender la “integridad” del árbitro brasileño del Estados Unidos-Bosnia, considerado “horrible” y “muy sospechoso” por Donald Trump.

La federación belga acusa violaciones al reglamento, mientras el vestuario estadounidense respira aliviado... por ahora. FOTO: Tomada de redes sociales @balogun

Por otro lado, una de las críticas más contundentes la hicieron desde Noruega, tras la reacción de Stale Solbakken, el entrenador del equipo que eliminó a Brasil. “No tiene nada que ver con Trump, él no debería tener nada que decir en esto. Es una decisión de la Fifa y Trump no debería decir nada”, dijo Solbakken en una rueda de prensa en el hotel en Montclair, Nueva Jersey, donde se hospedan los Vikingos. “Es un torneo de la Fifa, son las reglas de la Fifa, así es como se debe jugar el partido, como se deben aplicar las reglas”, concluyó un día después de que su equipo eliminara y venciera 2-1 a los cariocas en los octavos de final.

“¿Quo vadis, Fifa?”: el exdirigente Joseph Blatter

La federación belga, que ya este domingo que pasó había señalado la contradicción de la Fifa con su propio reglamento, no pudo hacer valer ese argumento: la comisión de apelación de la Fifa declaró su recurso “inadmisible”, ya que no era “parte en el procedimiento” inicial.

Nada indica que este frenazo vaya a apagar la indignación desatada por la injerencia directa de Trump: “Esta decisión tiene un evidente aroma político (...) Es objetivamente un precedente extremadamente peligroso”, lamentaba así por la mañana el nuevo presidente de la federación italiana, Giovanni Malagò. El predecesor de Infantino en el trono de la Fifa, Sepp Blatter, declaró que “las cartulinas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas”. “Si un presidente de Estados Unidos interviene ante el presidente de la Fifa y que un jugador queda de repente absuelto antes de un partido de eliminación directa de un Mundial, la pregunta es inevitable: ‘Quo vadis, Fifa?’” (¿A dónde vas, Fifa?)”, dijo Blatter. Otro exdirigente, el francés Michel Platini, expatrón de la Uefa, resumió su opinión en una palabra para la AFP: “Vergonzoso”.

Las presuntas implicaciones políticas en el caso

Algo muy poco frecuente en plena competición; las reacciones incluso alcanzaron al mundo político: “incomprensible”, según el jefe de la diplomacia belga; la decisión de la Fifa también fue criticada por la izquierda francesa, el comisario europeo de Deportes y la secretaria de Estado alemana de Deportes. Para los observadores, la Fifa ha cruzado un nuevo límite al intervenir directamente en lo deportivo, amenazando la integridad propia del torneo, pero su gestión arbitraria bajo su influencia política no es ninguna novedad. Durante el sorteo del Mundial, en diciembre de 2025, se entregó a Donald Trump un “premio Fifa de la paz” creado para la ocasión, con unos criterios de atribución no anunciados y que suscitó la incredulidad y burlas entre bastidores, si bien de las 211 federaciones miembro de la Fifa, solo Noruega pidió explicaciones.