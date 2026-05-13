Paramount+ y DSPORTS transmitirán los 104 partidos del Mundial: así podrán verlos

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empezó, a menos de un mes para el mundial, Paramount+ y DSPORTS anunciaron una alianza que llevará la transmisión completa del torneo a varios países de Sudamérica, entre ellos Colombia. El acuerdo contempla la emisión de los 104 partidos del Mundial a través de las señales DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+, según las compañías de streaming, tendrá cobertura desde el partido inaugural hasta la gran final, a través de las señales 24/7. Para los fanáticos del fútbol, esto significa que podrán seguir en vivo no solo los encuentros de la Selección Colombia, sino también todo el desarrollo del torneo. Entérese: Lanzaron el álbum Panini en Colombia: esto cuesta llenarlo y las láminas más escasas Desde Paramount+, Augusto Rovegno, vicepresidente senior de contenido para América Latina, aseguró que el objetivo es acercar el evento deportivo más grande del mundo a los suscriptores de la plataforma y fortalecer la oferta de deportes en vivo en la región.

Por su parte, Hernán Bidegain, director de DSPORTS, explicó que la cobertura superará las 900 horas de programación. Eso no solo incluye partidos, sino también previas, análisis, programas especiales, entrevistas y transmisiones desde las sedes del campeonato. Según indicó, habrá enviados especiales en los tres países organizadores del Mundial y una atención especial al recorrido de selecciones sudamericanas como Colombia, Ecuador, Argentina y Uruguay. Conozca: Pilas con estafas para boletas del Mundial: Sitios falsos se hacen pasar por la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será además una edición histórica. Por primera vez contará con 48 selecciones y se disputará en tres países sede, lo que aumentará el número de encuentros y la magnitud logística del torneo. Precisamente por eso, la alianza entre Paramount+ y DSPORTS apunta a ofrecer una cobertura permanente y minuto a minuto para los aficionados sudamericanos.

¿Cómo se podrán ver los partidos?

Los aficionados tendrán varias formas de seguir los partidos del Mundial 2026 gracias a la alianza entre Paramount+ y DSPORTS. Los encuentros podrán verse directamente desde la aplicación de Paramount+ en dispositivos como televisores inteligentes, celulares, tabletas y computadores. Además, quienes tengan acceso a DirecTV podrán seguir la transmisión a través de las señales DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+. En algunos casos, el contenido también estaría disponible mediante plataformas asociadas y operadores que integren el servicio de Paramount+ dentro de sus paquetes. Le puede interesar: La Selección Colombia aparece en el top 10 de nuevo ranking de favoritos al Mundial 2026, ¿quién lidera?