“Buscamos recuperar $50.000 millones de pérdidas en vivienda”: presidente (e) de Comfenalco

Casi tres años después de que la Superintendencia de Subsidio Familiar ordenara la intervención administrativa de Comfenalco Antioquia, la caja de compensación intenta mostrar señales de recuperación financiera y crecimiento institucional. Aunque persisten retos sensibles, especialmente en vivienda, la entidad asegura que ha logrado avances importantes en el cumplimiento del plan de mejora exigido por el organismo de control. Juan Pablo Morales, director administrativo (e) de Comfenalco Antioquia, sostuvo que la organización ya alcanzó un cumplimiento del 87% de las exigencias derivadas de la intervención y defendió que la medida no ha frenado el crecimiento de la caja ni su impacto social en el departamento. Le puede gustar: Sindicatos y empresarios...