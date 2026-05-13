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Premio Princesa de Asturias reconoce a los pioneros de la secuenciación rápida de ADN

Gracias a este avance, el virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de covid, pudo secuenciarse con rapidez y así permitir que las vacunas se desarrollaran rápidamente.

  • Los químicos británicos Shankar Balasubramanian (izquierda) y David Klenerman (derecha), ganadores del Princesa de Asturias 2026. FOTO AFP
    Los químicos británicos Shankar Balasubramanian (izquierda) y David Klenerman (derecha), ganadores del Princesa de Asturias 2026. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 4 horas
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Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer fueron galardonados este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de Investigación por su trabajo en la secuenciación rápida de genomas.

Los avances de estos científicos “han impulsado el diagnóstico clínico y la investigación en biología, biomedicina, medicina forense y ecología”, indicó en su fallo el jurado del premio, concedido por la Fundación Princesa de Asturias, heredera del trono español.

Antes de las contribuciones de Klenerman, Balasubramanian y Mayer, “la secuenciación de un genoma humano completo requería meses y millones de euros”, pero hoy “puede hacerse en un día y de una forma miles de veces más económica”, prosiguió el fallo.

Gracias a este avance, el virus SARS-CoV2, causante de la pandemia de covid, pudo secuenciarse con rapidez y así permitir que las vacunas se desarrollaran rápidamente.

Estos premios, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50.000 euros (58.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

Klenerman y Balasubramanian crearon la empresa de biotecnología Solexa (actual Illumina), que presentó “un método comercial de secuenciación de genomas rápido, barato y eficaz”, explicó una nota de prensa de la Fundación Princesa de Asturias.

Se basaron en los avances de Mayer, que estudió “la amplificación superficial del ADN”, una técnica de laboratorio que permite copiar el ADN en superficies sólidas y facilitar así la secuenciación masiva, agregó la Fundación.

Tercer premio de la serie

El de Investigación Científica y Técnica es el tercero de los ocho galardones de esta edición de los premios que anualmente, y a ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias.

El año pasado, en esta categoría, el reconocimiento fue para la estadounidense Mary-Claire King, por su aplicación de la genética a la prevención del cáncer, contribuyendo “a salvar millones de vidas”, según la fundación.

En otras ediciones también fueron premiados los científicos responsables del descubrimiento del ARN mensajero, que permitió desarrollar en tiempo récord varias vacunas contra el covid-19, o matemáticos impulsores del procesamiento matemático de datos.

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Este año, los galardones ya anunciados han sido el Princesa de Asturias de las Artes, que recayó en la cantante estadounidense Patti Smith, y el de Comunicación y Humanidades, que distinguió a la célebre factoría de animación japonesa Studio Ghibli, cofundada por Hayao Miyazaki.

Los galardones, que toman su nombre del título de la heredera al trono de la Corona española, la princesa Leonor, son entregados por los reyes Felipe y Letizia, normalmente acompañados por sus hijas, en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias.

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