Premio Princesa de Asturias reconoce a los pioneros de la secuenciación rápida de ADN

Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer fueron galardonados este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de Investigación por su trabajo en la secuenciación rápida de genomas. Los avances de estos científicos “han impulsado el diagnóstico clínico y la investigación en biología, biomedicina, medicina forense y ecología”, indicó en su fallo el jurado del premio, concedido por la Fundación Princesa de Asturias, heredera del trono español.

Antes de las contribuciones de Klenerman, Balasubramanian y Mayer, “la secuenciación de un genoma humano completo requería meses y millones de euros”, pero hoy “puede hacerse en un día y de una forma miles de veces más económica”, prosiguió el fallo. Gracias a este avance, el virus SARS-CoV2, causante de la pandemia de covid, pudo secuenciarse con rapidez y así permitir que las vacunas se desarrollaran rápidamente. Estos premios, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50.000 euros (58.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró. Klenerman y Balasubramanian crearon la empresa de biotecnología Solexa (actual Illumina), que presentó “un método comercial de secuenciación de genomas rápido, barato y eficaz”, explicó una nota de prensa de la Fundación Princesa de Asturias. Se basaron en los avances de Mayer, que estudió “la amplificación superficial del ADN”, una técnica de laboratorio que permite copiar el ADN en superficies sólidas y facilitar así la secuenciación masiva, agregó la Fundación.

Tercer premio de la serie