Premio Princesa de Asturias reconoce a los pioneros de la secuenciación rápida de ADN

Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer fueron galardonados este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de Investigación por su trabajo en la secuenciación rápida de genomas.
Los avances de estos científicos “han impulsado el diagnóstico clínico y la investigación en biología, biomedicina, medicina forense y ecología”, indicó en su fallo el jurado del premio, concedido por la Fundación Princesa de Asturias, heredera del trono español.