“Está devastada”: el difícil regreso de Amaia Montero pone en riesgo la gira con La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero regresó a los escenarios tras varios años de ausencia, en medio de un proceso personal complejo y de baja exposición pública. Su reaparición más significativa se produjo en julio de 2024, cuando fue invitada por Karol G a cantar “Rosas” en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, durante uno de los conciertos de la artista paisa. En ese momento, Amaia Montero expresó su emoción por volver a cantar ante el público y reconoció que había pensado que no volvería a hacerlo. A pesar de esto, la cantante de 49 años anunció con ilusión la gira del 30 aniversario de la banda “La Oreja de Van Gogh”, titulada “Tantas cosas que contar”, un proyecto que simbolizaba su reencuentro con el público tras casi dos décadas de separación del grupo. Entérese: ¡Gracias Karol G! Amaia Montero regresa a los escenarios este 2025 El pasado sábado, el Bilbao Exhibition Centre (BEC) fue el escenario del esperado regreso. Durante el concierto, en medio de la interpretación de “Todos estamos bailando la misma canción”, la artista evidenció dificultades vocales que ella misma reconoció frente al público.

“Me subo y lo hago fatal, soy consciente. Pero sólo se vive una vez y lo voy a vivir con vosotros”, dijo Montero desde el escenario, en un intento de normalizar la situación ante un aforo masivo tras años de ausencia. Su compañero de banda, Xabi San Martín, trató de contener el momento con palabras de apoyo, “Estuviste muy bien, increíble”, a lo que la cantante respondió con autocrítica, “Yo sé que no”.

Tras la presentación en Bilbao, las redes sociales se llenaron de críticas y comentarios negativos que generaron un fuerte impacto en la artista. Según informó el periodista Álex Álvarez en el programa El tiempo justo, la situación emocional de Montero habría empeorado de forma notable después del concierto. “Está absolutamente devastada” y atraviesa un “bajón monumental”, señaló el comunicador en su intervención televisiva. Le puede interesar: Cordillera 2026: el festival de música latina anuncia boletería y fechas para este año El entorno de la cantante, de acuerdo con lo revelado en el mismo espacio, asegura que Montero lee personalmente los mensajes que recibe en redes sociales, lo que habría intensificado su malestar. En ese contexto, la artista habría expresado: “Estáis siendo tan duros, crueles y destructivos, como lo fuisteis hace un tiempo, cuando lo pasé tan mal”.

El análisis del fenómeno también ha sido abordado por voces del ámbito musical. El productor Alejandro Abad ha señalado que el principal desafío de Montero no es solo el regreso, sino la constante comparación con su etapa más exitosa como vocalista de La Oreja de Van Gogh. Según Abad, la artista enfrenta la presión de “demostrar que sigue siendo la figura que el público idealizó hace veinte años”, una carga que, en su opinión, tiene un fuerte impacto psicológico en este tipo de regresos artísticos.