“Está devastada”: el difícil regreso de Amaia Montero pone en riesgo la gira con La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero regresó a los escenarios tras varios años de ausencia, en medio de un proceso personal complejo y de baja exposición pública. Su reaparición más significativa se produjo en julio de 2024, cuando fue invitada por Karol G a cantar “Rosas” en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, durante uno de los conciertos de la artista paisa.
En ese momento, Amaia Montero expresó su emoción por volver a cantar ante el público y reconoció que había pensado que no volvería a hacerlo. A pesar de esto, la cantante de 49 años anunció con ilusión la gira del 30 aniversario de la banda “La Oreja de Van Gogh”, titulada “Tantas cosas que contar”, un proyecto que simbolizaba su reencuentro con el público tras casi dos décadas de separación del grupo.
Entérese: ¡Gracias Karol G! Amaia Montero regresa a los escenarios este 2025
El pasado sábado, el Bilbao Exhibition Centre (BEC) fue el escenario del esperado regreso. Durante el concierto, en medio de la interpretación de “Todos estamos bailando la misma canción”, la artista evidenció dificultades vocales que ella misma reconoció frente al público.